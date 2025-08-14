14 de agosto de 2025 Inicio
Día del Niño: qué hacen los chicos en su tiempo libre y cómo cambiaron las tendencias

Un informe de Argentinos por la Educación analizó las respuestas de los alumnos de primaria en las Pruebas Aprender 2023 y 2024. A pesar del predominio de las pantallas, un 85% hace actividades artísticas, deportivas, físicas o juegos al aire libre.

Jugar, moverse y compartir tiempo libre con otros es fundamental en la infancia.

¿Qué hacen los chicos y chicas en su tiempo libre? ¿Cómo cambiaron las tendencias en los últimos años? ¿Qué regalos y actividades pueden gustarles para celebrar el Día del Niño? Con esas preguntas en mente, la organización Argentinos por la Educación analizó las respuestas de los alumnos de primaria en las Pruebas Aprender.

Como parte de los cuestionarios realizados en 2023 y 2024, los estudiantes contaron qué actividades hacen en su tiempo libre. El 89% de los alumnos de sexto grado dijo que usa redes sociales; el 87% mira series, películas o videos; el 68% juega de forma digital y el 40% crea contenidos para redes sociales.

Aunque las pantallas y las tecnologías muestran un claro predominio, los chicos también tienen otro tipo de intereses: un 85% aseguró que realiza actividades artísticas, deportivas, físicas o juegos al aire libre, y el 81% contó que se reúne con amigos y amigas.

Por otro lado, solo el 35% dijo que estudia idiomas y el 46% afirmó que lee libros fuera del ámbito de la escuela. Los datos representan una disminución de estas actividades respecto a 2018, cuando esos porcentajes eran del 37% y 61%, respectivamente.

En el caso de los alumnos de tercer grado, el 91% indicó que mira dibujitos, series y películas; el 80% juega al aire libre; el 42% lee cómics, y entre un 22% y un 26% participa en talleres o clases de baile, arte o música. Los datos muestran que la tecnología tiene un rol preponderante, pero aún prevalecen actividades tradicionales y sociales.

Alumnos que usan redes sociales en su tiempo libre, según las Pruebas Aprender.

"Estos estudiantes tienen entre 8 y 11 años, una edad especialmente potente para la interacción social, la inclusión en actividades de equipo, la identificación de habilidades y gustos personales en los cuales desarrollar maestría", señaló la presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos, Irene Kit.

"El incremento del acceso a contenidos y recursos digitales se vive como un hecho ineludible. Pocas veces se alcanza a corresponder con una adecuada supervisión parental, aún cuando a edades cada vez más tempranas se accede a esos recursos tan potentes como riesgosos para el desarrollo y la salud integral de los niños y niñas", advirtió.

La licenciada en Psicopedagogía Inés Zerboni, directora de Proyecto E, destacó que "el tiempo libre de los niños es mucho más que un momento para descansar: es un espacio clave para su desarrollo emocional, social y creativo". "El informe muestra que hoy, en ese tiempo, el mayor porcentaje de los alumnos usa pantallas", sostuvo.

"La tecnología es parte del mundo actual, pero su uso excesivo limita experiencias esenciales: jugar, moverse, crear y compartir. Los niños necesitan aburrirse para inventar, correr para liberar energía y estar con otros para aprender a convivir. Somos los adultos quienes debemos ofrecerles alternativas que los enriquezcan: un deporte, una actividad artística, un encuentro con amigos, un rato en contacto con la naturaleza", concluyó.

