Día Contra el Acoso Escolar: "El bullying no es cosa de chicos. Si sentís que algo pasa, no lo dejes pasar"

El mensaje principal de la campaña dice: “El bullying no es cosa de chicos. Si sentís que algo pasa, no lo dejes pasar.”

La pieza se llama El bullying no es cosa de chicos y se basa en que los protagonistas sean los relatos en primera persona de las niñas, niños y adolescentes (NNyA) que han sido víctimas de bullying. El mensaje se compartió en las redes sociales: “El bullying no es cosa de chicos. Si sentís que algo pasa, no lo dejes pasar".