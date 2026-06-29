29 de junio de 2026 Inicio
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Detuvieron a una médica de Gendarmería y a una cosmetóloga tras una falsa "mexicaneada" de cocaína

Las mujeres fueron detenidas en Tartagal, Salta, luego de denunciar un supuesto intento de asalto. Al revisar el vehículo, la Policía descubrió un cargamento de 70 kilos de cocaína ocultos en el baúl.

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Una médica de Gendarmería y una cosmetóloga fueron detenidas con 70 kilos de cocaína. 
Una médica de Gendarmería y una cosmetóloga fueron detenidas con 70 kilos de cocaína. 

Dos mujeres fueron detenidas en Tartagal, Salta, luego de denunciar un supuesto intento de asalto. Al revisar el vehículo, la Policía descubrió un cargamento de 70 kilos de cocaína ocultos en el baúl. El hecho ocurrió tras una balacera en la ruta, y los investigadores sospechan que se trató de una falsa “mexicaneada” vinculada al narcotráfico en la zona.

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Hacia las 10 de la mañana de este domingo, una médica de Gendarmería fue arrestada en la ciudad de Tartagal después de denunciar un supuesto intento de asalto. Al inspeccionar el automóvil en el que viajaba junto a otra mujer, la Policía encontró ladrillos de cocaína escondidos en el fondo del baúl.

El episodio, similar a otros reportados en la misma zona, tuvo como protagonista a Ivana Georgina Portal, de 39 años, considerada “irrecuperable” por el sistema financiero y pareja del chofer del jefe del Escuadrón de esa localidad salteña.

Según la reconstrucción de los hechos, la médica y su amiga, Delia Yolanda Tame, una conocida cosmetóloga de 35 años, llamaron a la Policía luego sufrir un intento de asalto mientras se dirigían por la Ruta N°34 rumbo a Buenos Aires.

Las mujeres a bordo de una Renault Duster fueron interceptadas por una camioneta blanca sin patente y los ocupantes de la camioneta dispararon contra su vehículo. Si bien lograron huir, los plomos reventaron la luneta y una cubierta del vehículo. Al detener su recorrido a la altura del ingreso de la localidad de El Potrero, no advirtieron que una de las balas dejó al descubierto el fondo del baúl donde se hallaba el cargamento de drogas.

Según los investigadores, el ataque podría haber sido parte de una falsa “mexicaneada”, es decir, un robo de cocaína entre bandas rivales. Las autoridades señalaron que las mujeres habrían sentido que su vida corría peligro y por eso dieron aviso a la policía, aun con el riesgo de quedar expuestas.

En esa misma zona ya se había registrado un episodio similar, lo que refuerza la hipótesis de los detectives. Se trataría de una modalidad narco instalada en Tartagal, donde un grupo organiza tanto los envíos como los supuestos asaltos. “Se roban entre ellos para evitar pagar el transporte, y quienes pierden la carga quedan endeudados con la organización”, explicaron.

Tanto la la médica como la cosmetóloga quedaron detenidas a disposición de la Justicia y deberán enfrentar las consecuencias del cargamento que estaría vinculado a un clan narco con fuerte presencia en la región.

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