Techint despidió a 150 trabajadores de Tenaris

Los empleados recibieron telegramas en las últimas horas en los que se les informó del fin de sus contratos. Desde la comisión interna cuestionaron el argumento de la empresa sobre una supuesta caída de la actividad y anunciaron medidas para exigir las reincorporaciones.

En medio de la crisis que atraviesa el sector industrial, la empresa Tenaris, del Grupo Techint, despidió a 150 trabajadores de su planta de Valentín Alsina. Los empleados afectados recibieron en las últimas horas telegramas en los que se les comunicó la finalización de sus contratos, una decisión que generó preocupación entre los operarios y anticipa un nuevo conflicto gremial.

"El día jueves mis compañeros recibieron el aviso por parte de la empresa para notificarles que desde el miércoles no forman más parte de la planta. Son 150 compañeros que están contratados desde hace cuatro años" , aseguró Dilan Paz , delegado sindical y trabajador de la fábrica.

Desde la representación gremial señalaron que la empresa justificó los despidos por una presunta disminución de la carga laboral, aunque rechazaron esa explicación. "La empresa argumenta que hay una baja de trabajo. Nosotros creemos que eso no es así. El problema vino después de la reforma laboral" , sostuvo Paz.

El delegado recordó que en otras oportunidades, frente a situaciones similares, fue posible alcanzar acuerdos de suspensiones para evitar cesantías. "Estamos preocupados. En situaciones similares hemos logrado tener un acuerdo de suspensión con la empresa que nos permitía sostener las fuentes de trabajo. Esa es siempre la intención por la calificación de las personas que trabajan con nosotros", afirmó.

En ese sentido, remarcó la importancia de preservar el personal especializado . "Formar un técnico que pueda trabajar en la empresa lleva mucho tiempo. Por eso siempre desde el cuerpo de delegados solicitamos sostener las fuentes de trabajo que nos permitan atravesar las épocas donde hay baja de trabajo", explicó.

Según denunciaron desde la comisión interna, la compañía viene reduciendo la dotación de personal mientras mantiene el mismo nivel de producción. "Estamos con personal muy acotado. La empresa está llevando adelante una reducción de puestos que implica que menos personas hagan el mismo trabajo que antes hacían más personas", advirtió Paz.

Tenaris se dedica a la fabricación de tubos con costura destinados a la industria del petróleo y el gas. Para los trabajadores, la reducción de costos no puede recaer sobre el empleo. "La reducción de costos no puede ser sobre los puestos de trabajo ni los salarios. Nosotros no tenemos paritarias ni aumentos", señaló el delegado.

Además, alertó sobre el impacto social de las cesantías. "Todos los días hay plantas que cierran y trabajadores que quedan sin un resguardo económico para solventar el ingreso de sus familias. En este contexto, ganan la angustia y la desesperación. Los compañeros se quedan sin ingresos, sin obra social y sin aportes. Cuesta pensar en el futuro próximo", expresó.

Frente a este escenario, los trabajadores adelantaron que impulsarán medidas de fuerza para reclamar la reincorporación de los despedidos. "Así como defendemos nuestras fuentes de ingreso, defendemos la industria nacional. Los puestos de trabajo son lo único que tenemos para defender un proyecto de país y de defensa de la industria", concluyó Paz.