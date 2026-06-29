"Te voy a dar todo el soporte que necesites": se filtraron audios que Manuel Adorni le envió a Matías Tabar antes de que declare en la Justicia El contratista que estuvo a cargo de las refacciones en la casa del country Indio Cuá, y que reconoció haber cobrado u$s245 mil en negro, rechazó el ofrecimiento del exjefe de Gabinete. Por Agregar C5N en









Manuel Adorni, cada vez más complicado. Redes sociales

Dos días después de la oficialización de su renuncia como jefe de Gabinete, la prensa difundió este lunes una serie de mensajes de audio donde el exfuncionario Manuel Adorni le ofreció asistencia a su contratista, Matías Tabar, antes de que éste prestara testimonio ante la Justicia en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

La investigación judicial sobre el patrimonio del exfuncionario cobró impulso a partir de la declaración de Tabar ante el fiscal Gerardo Pollicita. El contratista estuvo a cargo de las refacciones en la vivienda de Adorni en el barrio privado Indio Cuá, ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, y aseguró que percibió u$s245 mil en negro.

Los trascendidos sobre un intento de acercamiento por parte de Adorni hacia el testigo clave circulaban desde hace un mes en los tribunales de Comodoro Py. El material sonoro, que reveló el periodista Eduardo Feinmann en la señal de televisión A24, confirmó que el exjefe de Gabinete buscó coordinar un encuentro previo a la audiencia del constructor.

En el primer tramo de la grabación, Adorni intentó transmitir calma a su empleado ante la citación judicial del pasado 4 de mayo. "Mati, querido, ¿qué hacés? Escuchame. Te tengo que hablar hace como diez, quince días. Yo este finde voy a ir a Indio, así que si querés hablamos ahí, que voy a estar más tranquilo. Por el tema del 4 de mayo. Nada, obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites y despreocupate, como hice con todos. Eso está de más decírtelo, pero, pero contás con todo, todo, todo lo que, lo que yo te puedo ayudar. Es una boludez, pero bueno, para, para que vos te quedes tranquilo y para que todos nos quedemos tranquilos", expresó el exfuncionario.

Asimismo, el exjefe de Gabinete aprovechó el mensaje para plantear un desperfecto eléctrico en las instalaciones de la finca. En el tramo final del audio, Adorni manifestó: "Eso por un lado. Por otro lado, te cambio completamente de tema. Yo tengo una térmica, yo tengo el tablero afuera en la calle, un tablero que mira hacia el cerco, digamos, de la columna al cerco, que es, que es externo, digamos, a la columna, y del lado, del otro lado, del lado que mira la calle, tengo una llave, una sola llave, eh, adentro, como de un cubículo. Esa me salta, eh, sistemáticamente. Ahora, por ejemplo, otra vez me saltó, eeeh, rarísimo que me salte la de la calle. ¿Tenés idea? Y también me salta la de la bomba deeel... la general que está en, en la pileta. No sé si está relacionado o no, ¿eh? Yo creo que no, pero ¿tenés idea qué puede ser o qué, qué, qué se te ocurre que pueda hacer para solucionarlo? Que estoy desesperado".