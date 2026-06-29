29 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

"Te voy a dar todo el soporte que necesites": se filtraron audios que Manuel Adorni le envió a Matías Tabar antes de que declare en la Justicia

El contratista que estuvo a cargo de las refacciones en la casa del country Indio Cuá, y que reconoció haber cobrado u$s245 mil en negro, rechazó el ofrecimiento del exjefe de Gabinete.

Por

Manuel Adorni, cada vez más complicado.

Redes sociales

Dos días después de la oficialización de su renuncia como jefe de Gabinete, la prensa difundió este lunes una serie de mensajes de audio donde el exfuncionario Manuel Adorni le ofreció asistencia a su contratista, Matías Tabar, antes de que éste prestara testimonio ante la Justicia en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Javier Milei junto a Diego Santilli y Karina Milei en la Quinta de Olivos.
Te puede interesar:

Milei se reunirá con legisladores de La Libertad Avanza para ordenar la estrategia en el Congreso tras la salida de Adorni

La investigación judicial sobre el patrimonio del exfuncionario cobró impulso a partir de la declaración de Tabar ante el fiscal Gerardo Pollicita. El contratista estuvo a cargo de las refacciones en la vivienda de Adorni en el barrio privado Indio Cuá, ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, y aseguró que percibió u$s245 mil en negro.

Los trascendidos sobre un intento de acercamiento por parte de Adorni hacia el testigo clave circulaban desde hace un mes en los tribunales de Comodoro Py. El material sonoro, que reveló el periodista Eduardo Feinmann en la señal de televisión A24, confirmó que el exjefe de Gabinete buscó coordinar un encuentro previo a la audiencia del constructor.

En el primer tramo de la grabación, Adorni intentó transmitir calma a su empleado ante la citación judicial del pasado 4 de mayo. "Mati, querido, ¿qué hacés? Escuchame. Te tengo que hablar hace como diez, quince días. Yo este finde voy a ir a Indio, así que si querés hablamos ahí, que voy a estar más tranquilo. Por el tema del 4 de mayo. Nada, obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites y despreocupate, como hice con todos. Eso está de más decírtelo, pero, pero contás con todo, todo, todo lo que, lo que yo te puedo ayudar. Es una boludez, pero bueno, para, para que vos te quedes tranquilo y para que todos nos quedemos tranquilos", expresó el exfuncionario.

Asimismo, el exjefe de Gabinete aprovechó el mensaje para plantear un desperfecto eléctrico en las instalaciones de la finca. En el tramo final del audio, Adorni manifestó: "Eso por un lado. Por otro lado, te cambio completamente de tema. Yo tengo una térmica, yo tengo el tablero afuera en la calle, un tablero que mira hacia el cerco, digamos, de la columna al cerco, que es, que es externo, digamos, a la columna, y del lado, del otro lado, del lado que mira la calle, tengo una llave, una sola llave, eh, adentro, como de un cubículo. Esa me salta, eh, sistemáticamente. Ahora, por ejemplo, otra vez me saltó, eeeh, rarísimo que me salte la de la calle. ¿Tenés idea? Y también me salta la de la bomba deeel... la general que está en, en la pileta. No sé si está relacionado o no, ¿eh? Yo creo que no, pero ¿tenés idea qué puede ser o qué, qué, qué se te ocurre que pueda hacer para solucionarlo? Que estoy desesperado".

Pese a la propuesta de asistencia que ofreció el entonces funcionario, el contratista rechazó el ofrecimiento de diálogo en el country de Exaltación de la Cruz. Tabar se presentó de forma directa ante las autoridades judiciales para brindar su versión completa de los hechos, lo cual comprometió la situación legal del imputado.

La difusión de este material sonoro consolidó las sospechas en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que instruye la Justicia federal. Estas revelaciones sucesivas sobre los bienes del entorno de Adorni desataron una fuerte crisis política en el Poder Ejecutivo, que culminó de manera abrupta con su reciente renuncia al cargo.

Noticias relacionadas

El juez Martín Irurzun.

La Justicia rechazó una cautelar del camarista Martín Irurzun para seguir en funciones después de los 75 años

play

Javier Milei: "Estamos viendo un nuevo despertar en nuestra región, donde la izquierda está replegándose"

Javier Milei.

Javier Milei criticó a "parte de la corporación política": "Son los verdaderos enemigos del país"

play

Cristian Ritondo anticipó que el PRO no será protagonista en las elecciones de 2027

Nuevas revelaciones complican más a Adorni.

Adorni, más complicado: una testigo confirmó que compró un equipo gamer con su tarjeta

Javier Milei, actual líder libertario y presidente de Argentina.

Milei suspendió su viaje a la cumbre del Mercosur y se quedará en el país para enfocarse en la gestión

Rating Cero

Tamara Paganini se angustió con el mensaje de su familia en Gran Hermano Generación Dorada.
play

Preocupación en Gran Hermano: se quebró Tamara Paganini y confesó que quiere dejar la casa

El exfutbolista devenido en cocinero de TV, la botirreina y su ex, otra vez en el ojo de la tormenta.

Se filtró un chat privado entre Wanda Nara y Maxi López: la indirecta para Mauro Icardi

Una reconocida artista falleció tras padecer una grave afección.

Conmoción por la muerte de una actriz muy querida que luchaba contra una dura enfermedad

Los tristes detalles que se encontraron en el celular de la periodista.

Qué vieron en el celular de Ernestina Pais tras el accidente que sufrió

Guillote rompió el silencio y se explayó sobre un tema privado.

La llamativa confesión de Guillermo Coppola sobre su vida sentimental a los 77 años

Permanecieran detenidos bajo una fianza de 2.500 dólares cada uno.

Quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta, los youtubers argentinos detenidos en Estados Unidos

últimas noticias

Javier Milei junto a Diego Santilli y Karina Milei en la Quinta de Olivos.

Milei se reunirá con legisladores de La Libertad Avanza para ordenar la estrategia en el Congreso tras la salida de Adorni

Hace 20 minutos
play

"Te voy a dar todo el soporte que necesites": se filtraron audios que Adorni le envió a Matías Tabar antes de que declare en la Justicia

Hace 56 minutos
La agenda se llena, pero la Luna en Capricornio ayuda a organizarte. Júpiter renueva entusiasmo en proyectos cotidianos. En dinero, revisar un detalle antes de cerrar trato evita complicaciones.

Horóscopo de hoy, martes 30 de junio

Hace 1 hora
Una médica de Gendarmería y una cosmetóloga fueron detenidas con 70 kilos de cocaína. 

Detuvieron a una médica de Gendarmería y a una cosmetóloga tras una falsa "mexicaneada" de cocaína

Hace 1 hora
Melanie Aldaz fue filmada en el puente General Manuel Belgrano que une Corrientes y Chaco.

Buscan a una joven de 19 años que denunció por violencia de género a su novio y desapareció

Hace 1 hora