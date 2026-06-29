Buscan a una joven de 19 años que denunció por violencia de género a su novio y desapareció Melanie Aldaz fue vista por última vez el 25 de junio en la provincia. Prefectura rastrilla la zona del puente interprovincial desde el domingo ya que se investiga si cayó al río Paraná. Por Agregar C5N en









Melanie Aldaz fue filmada en el puente General Manuel Belgrano que une Corrientes y Chaco.

Melanie Aldaz tiene 19 años y fue vista por última vez el jueves 25 de junio en Corrientes, el mismo día de su desaparición su familia radicó la denuncia y, desde ese momento, no hay más noticias sobre su paradero. La Prefectura Naval encabeza un operativo en el río Paraná, a la altura del puente interprovincial General Manuel Belgrano.

La joven estuvo el jueves en la calle Santa Fe, en Monte Caseros, donde vivía junto a sus padres. Según los testigos, la joven tenía puesto un jean azul oscuro, suéter y campera celestes, y zapatillas Vans del mismo color.

Desde ese día, se impulsó una campaña de difusión en redes sociales, mientras la Policía de Corrientes activó el protocolo de búsqueda. Según afirmó un primo de Melanie, el día anterior a su desaparición su prima había denunciado a su novio por violencia de género.

Melanie Aldaz tiene 19 años. La investigación dio un giro este domingo tras el análisis de cámaras de seguridad y los relatos de integrantes del grupo Ángeles del Puente. En las imágenes aportadas a la Fiscalía N°2 se ve a la joven al costado del puente interprovincial que conecta con la provincia de Chaco, alrededor de las 20:50.

La Prefectura lidera el rastrillaje en el río, con apoyo de la División Patrulla Fluvial de la Policía del Chaco. Personal de la Comisaría Segunda Urbana sigue con las tareas investigativas bajo la coordinación de la autoridad judicial. Al cierre de esta nota, no hay novedades de la joven de 19 años.

Qué dijo la familia de Melanie Aldaz sobre su desaparición "Ese día me mandó un mensaje, me agradeció por todo y me dijo que me amaba. Como si se estuviera despidiendo", contó su papá en diálogo con Crónica y agregó: "Yo pensé que estaba contenta porque le había ido bien en un parcial. Después me llamó su hermana diciéndome que no la encontraban". "Ella nos avisaba todo lo que hacía", recordó el hombre y sobre el supuesto video del puente, aclaró: "No pude ver las cámaras porque el fiscal no me quiso mostrar".