29 de junio de 2026 Inicio
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Julio 2026 comenzará con un feriado inesperado: cuál es y a quiénes alcanza

Estos municipios bonaerenses tienen feriado el primer día del mes entrante por conmemoración local.

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Estos municipios de Buenos Aires tienen un feriado extra en julio 2026.

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El 1 de julio de 2026 será feriado en Pinamar, Villa Gesell y el Partido de La Costa por un aniversario institucional.

Qué pasa con el viernes del 10 de julio en 2026: ¿es feriado?.
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Qué pasa con el viernes del 10 de julio en 2026: ¿es feriado?

  • La fecha recuerda la creación oficial de estos municipios bonaerenses en 1978.
  • El asueto impactará en oficinas públicas, escuelas y parte de la actividad comercial local.
  • El calendario 2026 también incluye feriados inamovibles, trasladables y jornadas con fines turísticos.

El mes de julio de 2026 comenzará con un feriado que beneficiará a miles de vecinos de la costa bonaerense. Aunque no se trata de una jornada de alcance nacional, la fecha tendrá impacto en tres importantes municipios turísticos de la provincia de Buenos Aires y permitirá interrumpir la rutina laboral en plena semana.

La medida responde a una conmemoración histórica vinculada con la creación institucional de estas localidades, que cada año celebran un nuevo aniversario mediante asuetos y actividades especiales organizadas por los gobiernos municipales.

Por qué será feriado el 1 de julio en 2026 y a quiénes alcanza

El miércoles 1 de julio se recordará la creación de los municipios de Pinamar, Villa Gesell y el Partido de La Costa. La fecha remite al 1 de julio de 1978, cuando el Decreto-Ley 9024/78 oficializó la conformación de estos partidos bonaerenses, que hasta entonces dependían administrativamente de General Madariaga y General Lavalle.

Como ocurre cada año, los municipios dispondrán un asueto que alcanzará principalmente a las dependencias públicas, establecimientos educativos y distintos servicios locales. Además, se realizarán actos institucionales, propuestas culturales y actividades comunitarias para conmemorar la fecha.

Quienes tienen dificultades para conciliar el sueño durante la noche pueden incorporar una planta que, al consumirse en una infusión, ofrece efectos relajantes y favorece el descanso.

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En Pinamar se desarrollará una nueva edición de la semana “Pinamar Distingue a su Gente”, mientras que Villa Gesell organizará actos oficiales en espacios culturales. Por su parte, el Partido de La Costa llevará adelante celebraciones cívicas en diferentes localidades del distrito.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario nacional de 2026 contempla feriados obligatorios, fechas trasladables y jornadas con fines turísticos destinadas a promover el descanso y los viajes dentro del país.

Feriados inamovibles

  • 1 de enero: Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 17 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

  • Viernes 15 de mayo.
  • Viernes 21 de agosto.
  • Lunes 7 de diciembre.

Estas fechas permitirán conformar varios fines de semana largos durante 2026, una alternativa que suele ser aprovechada para el turismo interno y las escapadas dentro de la provincia de Buenos Aires y el resto del país.

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