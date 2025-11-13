Noche de las Heladerías 2025: el mapa de los comercios adheridos en todo el país La novena edición se lleva adelante en la semana N°41 del Helado Artesanal y se extenderá por todo Argentina con más de 50 comercios que venden a mitad de precio. El lema será: "El futuro es artesanal". Por







La Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhaya) llevará adelante la Noche de las Heladerías, el encuentro que forma parte de la edición N°41 de la Semana del Helado Artesanal. ¿Cuáles son los comercios adheridos?

La propuesta principal del evento será un beneficio 2x1 en la compra de un cuarto kilo de helado artesanal. Quienes adquieran un pote de ese tamaño recibirán otro igual sin costo adicional. La promoción estará disponible únicamente este jueves 13 de noviembre, desde las 19 horas y hasta el cierre de los locales.

Como cada año, la celebración suma un sabor exclusivo. En esta novena edición, Afadhaya presenta Fruta D’Oro, un helado al agua que combina mango, banana, lajas de chocolate blanco y un toque de ralladura de lima. Descripto como “frutal, súper fresco e innovador”, el nuevo gusto se inspira en la última edición de la Coppa D’Oro del Helado Artesanal, competencia que premia la creatividad de los maestros heladeros.

Cabe destacar que del 10 al 16 de noviembre se lleva a cabo en todo el país la Semana del Helado Artesanal, una iniciativa de la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA). La propuesta busca fomentar el fanatismo argentino por el helado auténtico: aquel elaborado con fruta, leche y el saber de los maestros heladeros.