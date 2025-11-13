13 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Noche de las Heladerías 2025: el mapa de los comercios adheridos en todo el país

La novena edición se lleva adelante en la semana N°41 del Helado Artesanal y se extenderá por todo Argentina con más de 50 comercios que venden a mitad de precio. El lema será: "El futuro es artesanal".

Por
Cuáles son las seis mejores heladerías de Buenos Aires.

Cuáles son las seis mejores heladerías de Buenos Aires.

La Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhaya) llevará adelante la Noche de las Heladerías, el encuentro que forma parte de la edición N°41 de la Semana del Helado Artesanal. ¿Cuáles son los comercios adheridos?

Las provincias bajo alerta son Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta, Neuquén y Mendoza. 
Te puede interesar:

A pesar del calor y máximas de 30°, vuelven las lluvias y tormentas: rige una alerta meteorológica

La propuesta principal del evento será un beneficio 2x1 en la compra de un cuarto kilo de helado artesanal. Quienes adquieran un pote de ese tamaño recibirán otro igual sin costo adicional. La promoción estará disponible únicamente este jueves 13 de noviembre, desde las 19 horas y hasta el cierre de los locales.

Como cada año, la celebración suma un sabor exclusivo. En esta novena edición, Afadhaya presenta Fruta D’Oro, un helado al agua que combina mango, banana, lajas de chocolate blanco y un toque de ralladura de lima. Descripto como “frutal, súper fresco e innovador”, el nuevo gusto se inspira en la última edición de la Coppa D’Oro del Helado Artesanal, competencia que premia la creatividad de los maestros heladeros.

Cabe destacar que del 10 al 16 de noviembre se lleva a cabo en todo el país la Semana del Helado Artesanal, una iniciativa de la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA). La propuesta busca fomentar el fanatismo argentino por el helado auténtico: aquel elaborado con fruta, leche y el saber de los maestros heladeros.

Embed

Noticias relacionadas

play

Continúan las demoras y cancelaciones tras del descarrilamiento del tren Sarmiento

El hecho ocurrió en el Pabellón III.

Detuvieron a un hombre acusado de abusar sexualmente a dos alumnas en Ciudad Universitaria

Resultados del Loto Plus del miércoles 12 de noviembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3830 del miércoles 12 de noviembre de 2025

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 12 de noviembre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.321 del miércoles 12 de noviembre de 2025

El hecho ocurrió en pleno centro del barrio Caballito.

Una policía mató a su expareja que la había atacado violando una restricción perimetral

play

Una fuga de gas provocó un incendio en Caballito con llamas de 12 metros: hay un herido grave

Rating Cero

play

De qué murió Jorge Lorenzo, el querido actor que interpretaba a Capece en "El Marginal"

Jorge Lorenzo como Capece en El Marginal. 

Tristeza: murió Jorge Lorenzo, reconocido actor que destacó en "El Marginal" y "Casi Ángeles"

Meryl Streep y Anne Hathaway protagonizarán The Devil Wears Prada 2.
play

Llegó el tráiler de la película El diablo viste a la moda 2: cuándo se estrena en cines

Mandinha Martinez y el Dibu, juntos en Mar del Plata.

Así es la impresionante casa que Dibu Martínez y su esposa Mandinha se compraron en Argentina

El jurado del reality de Telefe debutará en teatro con una comedia musical.

De MasterChef a Broadway: el impresionante cambio físico de Damián Betular para su debut teatral

Johnny Depp expuso las mentiras de Mauro Icardi.

Johnny Depp expuso las mentiras de Mauro Icardi: "No lo conozco..."

últimas noticias

Cuáles son las seis mejores heladerías de Buenos Aires.

Noche de las Heladerías 2025: el mapa de los comercios adheridos en todo el país

Hace 13 minutos
El goleador Lautaro Martínez sorprendió con su estilo.

Lautaro Martínez impuso tendencia con un buzo oversize que captó la atención de todos

Hace 25 minutos
Villa Pardo es un pueblo con una fuerte impronta literaria. 

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino rural con menos de 200 habitantes para conocer en noviembre 2025

Hace 31 minutos
El dólar oficial mantiene distancia del techo de la banda cambiaria.

El dólar continúa a la baja y se acerca más a los $1.400

Hace 33 minutos
Para el Gobierno, la gestión estatal no ha dado los resultados esperados y ha sido incapaz de brindar una solución eficiente y eficaz en la gestión de los servicios públicos.

El Gobierno prepara el terreno para la privatización de AySA

Hace 41 minutos