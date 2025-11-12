Quién es el asesino de la calle Corrientes, el hombre que atacó y mató a la turista brasileña

El detenido tiene 30 años y registra varios ingresos a centros de salud por problemas psiquiátricos. Quedó a disposición de la Justicia, acusado de tentativa de homicidio, y fue trasladado al Hospital Borda.

El hombre que atacó brutalmente a una turista brasileña en plena calle Corrientes, provocando que cayera al piso y muriera por un fuerte golpe en el cráneo, tiene 20 antecedentes por delitos graves y registra varios ingresos a centros de salud por problemas psiquiátricos.

Muerte en la calle Corrientes: un hombre atacó a una turista brasileña y la mató de una trompada

El hecho ocurrió el jueves 6 de noviembre en el cruce de Corrientes y Agüero, cuando Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, de 69 años, se dirigía a una casa de cambio. En ese momento, un hombre le pegó una trompada sin motivo aparente, la derribó y golpeó la cabeza contra el piso.

Luego de que se confirmara la muerte de la mujer, la Policía de la Ciudad realizó tareas de investigación para localizar al agresor. El hombre de 30 años fue detenido horas después en la vía pública, en el cruce de Córdoba y Junín, a unas 15 cuadras del lugar donde ocurrió el ataque.

Según informaron las autoridades, el sospechoso cuenta con 20 antecedentes por delitos graves, incluidos robos, lesiones, robo automotor y desorden en la vía pública, desde 2017. También registra internaciones en los hospitales Borda, Durand y Piñero por problemas psiquiátricos, pero se fugó en varias oportunidades.

El hombre quedó acusado del delito de tentativa de homicidio y fue puesto a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del fiscal Caputo, quien ordenó su traslado al Hospital Borda.

Maria Vilma Bosco, turista brasileña asesinada en calle Corrientes Maria Vilma Bosco tenía 69 años y estaba visitando a su hija.

El dolor de la hija de la turista brasileña: "Estoy tratando de sacar fuerzas de donde no tengo"

Maria Vilma Bosco era residente de Goiânia y había llegado a Buenos Aires en julio para acompañar a su hija, Carolina Bizinoto, que cursa la carrera de Medicina en la UBA. Según contaron familiares a medios brasileños, la mujer solía pasar cerca de la mitad del año en la Argentina para estar con la joven.

Ahora, la familia de Maria Vilma busca repatriar sus restos para poder despedirla en Brasil. "Estoy tratando de sacar fuerzas de donde no tengo para seguir todo este trámite, que es mucha burocracia, mucho sufrimiento, dolor y angustia", explicó Carolina, hija de la víctima.

"Lo único que quiero es llevar a mi mamá a Brasil porque quiero un entierro digno", indicó en diálogo con C5N. La estudiante reveló que se enteró del ataque por un mensaje de un oficial. "Estaba en mi casa estudiando cuando me llamó que estaba en el hospital con mi mamá. Cuando llegué la vi, y a la noche falleció", contó.

"Lo primero que hice fue preguntar qué pasó y me dijeron que un hombre la golpeó. Cuando pregunté qué fue lo que lo motivó, me dijeron que no había motivación alguna, pero después me enteré de los problemas psiquiátricos", sostuvo. Por último, Carolina aseguró que tenía un vínculo "perfecto" con su madre: "Era mi mejor amiga, teníamos una relación maravillosa".