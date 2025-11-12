12 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Quién es el asesino de la calle Corrientes, el hombre que atacó y mató a la turista brasileña

El detenido tiene 30 años y registra varios ingresos a centros de salud por problemas psiquiátricos. Quedó a disposición de la Justicia, acusado de tentativa de homicidio, y fue trasladado al Hospital Borda.

Por
Maria Vilma Bosco había llegado a Buenos Aires para visitar a su hija.

Maria Vilma Bosco había llegado a Buenos Aires para visitar a su hija.

El hombre que atacó brutalmente a una turista brasileña en plena calle Corrientes, provocando que cayera al piso y muriera por un fuerte golpe en el cráneo, tiene 20 antecedentes por delitos graves y registra varios ingresos a centros de salud por problemas psiquiátricos.

Te puede interesar:

Muerte en la calle Corrientes: un hombre atacó a una turista brasileña y la mató de una trompada

El hecho ocurrió el jueves 6 de noviembre en el cruce de Corrientes y Agüero, cuando Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, de 69 años, se dirigía a una casa de cambio. En ese momento, un hombre le pegó una trompada sin motivo aparente, la derribó y golpeó la cabeza contra el piso.

Luego de que se confirmara la muerte de la mujer, la Policía de la Ciudad realizó tareas de investigación para localizar al agresor. El hombre de 30 años fue detenido horas después en la vía pública, en el cruce de Córdoba y Junín, a unas 15 cuadras del lugar donde ocurrió el ataque.

Según informaron las autoridades, el sospechoso cuenta con 20 antecedentes por delitos graves, incluidos robos, lesiones, robo automotor y desorden en la vía pública, desde 2017. También registra internaciones en los hospitales Borda, Durand y Piñero por problemas psiquiátricos, pero se fugó en varias oportunidades.

El hombre quedó acusado del delito de tentativa de homicidio y fue puesto a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del fiscal Caputo, quien ordenó su traslado al Hospital Borda.

Maria Vilma Bosco, turista brasileña asesinada en calle Corrientes
Maria Vilma Bosco tenía 69 años y estaba visitando a su hija.

Maria Vilma Bosco tenía 69 años y estaba visitando a su hija.

El dolor de la hija de la turista brasileña: "Estoy tratando de sacar fuerzas de donde no tengo"

Maria Vilma Bosco era residente de Goiânia y había llegado a Buenos Aires en julio para acompañar a su hija, Carolina Bizinoto, que cursa la carrera de Medicina en la UBA. Según contaron familiares a medios brasileños, la mujer solía pasar cerca de la mitad del año en la Argentina para estar con la joven.

Ahora, la familia de Maria Vilma busca repatriar sus restos para poder despedirla en Brasil. "Estoy tratando de sacar fuerzas de donde no tengo para seguir todo este trámite, que es mucha burocracia, mucho sufrimiento, dolor y angustia", explicó Carolina, hija de la víctima.

"Lo único que quiero es llevar a mi mamá a Brasil porque quiero un entierro digno", indicó en diálogo con C5N. La estudiante reveló que se enteró del ataque por un mensaje de un oficial. "Estaba en mi casa estudiando cuando me llamó que estaba en el hospital con mi mamá. Cuando llegué la vi, y a la noche falleció", contó.

"Lo primero que hice fue preguntar qué pasó y me dijeron que un hombre la golpeó. Cuando pregunté qué fue lo que lo motivó, me dijeron que no había motivación alguna, pero después me enteré de los problemas psiquiátricos", sostuvo. Por último, Carolina aseguró que tenía un vínculo "perfecto" con su madre: "Era mi mejor amiga, teníamos una relación maravillosa".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se realizó un gran despliegue policial para evitar enfrentamientos. 

Mar del Plata: denunciaron a un nene de 10 años por abuso en una escuela y le prendieron fuego la casa

La niña llegó al Hospital San Antonio de Padua en La Cruz ya sin signos vitales.

Tragedia en Corrientes: una bebé de dos años murió ahogada tras caer en una pileta

María Luisa del Valle despidió a su hija a través de sus redes sociales.

"Hasta que nos volvamos a encontrar": la desgarradora despedida de la madre de Débora Bulacio Del Valle

play

Se negó a declarar y a la pericia psiquiátrica el acusado por el femicidio de Débora Bulacio

play

Femicidio en Necochea: acá fue encontrado el cuerpo de Débora Bulacio

La mujer tenía 3 hijos y sufría violencia de género.

Quién era Débora Bulacio, la madre de 3 hijos asesinada por su novio en Necochea

Rating Cero

Baramulla, el nuevo thriller sobrenatural de Netflix, ya está disponible en la plataforma y promete ser una de las producciones más oscuras del cine indio. 
play

Desapariciones y fuerzas sobrenaturales: cuál es la trama de Baramulla, la película tendencia de Netflix

Kevin Feige y los Russo eligieron otra táctica: volver a lo cinematográfico.

Marvel planea un tráiler especial para Avengers: Doomsday que sorprenderá a todos: cómo será

Dark Winds, la serie de Netflix que combina crimen, misterio y tradición.
play

La miniserie de drama criminal y misterio que la rompe en Netflix: ideal para maratonear

Ibai Llanos reveló el inesperado efecto de su notable descenso de peso.

La impresionante transformación de Ibai Llanos tras bajar 50 kilos: no es el físico

Dua Lipa la rompe en su gira por latinoamérica.

Dua Lipa cantó una de Mon Laferte y se emocionó: "me rompe el corazón"

Wanda y Johnny y la foto de la discordia con Icardi.

Icardi dejó de seguir a Johnny Depp tras la foto de Wanda con el actor en Telefe

últimas noticias

play
Baramulla, el nuevo thriller sobrenatural de Netflix, ya está disponible en la plataforma y promete ser una de las producciones más oscuras del cine indio. 

Desapariciones y fuerzas sobrenaturales: cuál es la trama de Baramulla, la película tendencia de Netflix

Hace 10 minutos
Maria Vilma Bosco había llegado a Buenos Aires para visitar a su hija.

Crimen en la calle Corrientes: quién es el hombre que atacó y mató a la turista brasileña

Hace 13 minutos
Será una de las paradas obligadas del verano 2026

Cuál es la playa uruguaya, a menos de 240 kilómetros de Montevideo, que recomiendan para un "verano juvenil"

Hace 13 minutos
La hinchada de Boca no podrá utilizar banderas.

Sancionaron a Boca por el recibimiento contra River en el Superclásico: qué pasará con la Bombonera

Hace 33 minutos
Para Laporta, la presencia de Messi en el Camp Nou fue un arrebato simpático.

El enojo de Joan Laporta tras la visita de Lionel Messi al estadio de Barcelona

Hace 39 minutos