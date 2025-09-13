13 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Detuvieron a tres empleados del Correo Argentino, acusados de aceptar coimas para contrabandear productos

La Justicia investiga una red paralela, que se había encargado que distintos artículos eviten el control aduanero. El cuarto implicado llegó tarde a la audiencia y su situación está pendiente.

Por
Tres empleados cumplirán prisión domiciliaria.

Tres empleados cumplirán prisión domiciliaria.

Redes sociales

Tres empleados del Correo Argentino deberán cumplir prisión domiciliaria, luego de haber sido imputados por presuntamente haber creado una red paralela que se habría encargado de que algunos productos evadan el control aduanero. Hay un cuarto acusado que llegó tarde y se analiza su situación.

Daniela y Thiago son padres de gemelas.
Te puede interesar:

El desgarrador pedido de Daniela Celis, tras el accidente de Thiago Medina: "Hagamos una cadena de oración"

Esta decisión fue tomada el viernes por parte del juez federal Eduardo Rodrigues da Cruz, quien resolvió que continúen recluidos en sus domicilios luego de las pruebas presentadas por la fiscal federal Soledad García.

De los hechos habrían participado el jubilado y ex encargado de la sección de encomiendas internacionales; el jefe de Nodo Rosario y su pareja. El otro apuntado era el encargado de llevar los productos a los domicilios.

“Idearon un sistema paralelo a los mecanismos establecidos legalmente para el ingreso de mercaderías extranjeras al país”, indicó la persona acusadora. El medio Rosario 3 indicó que lo que hacían era “sustraer directamente las encomiendas que llegaban en las sacas desde el depósito de la localidad bonaerense de Monte Grande” para entregarlas.

En el expediente detallaron que el delito imputado está encuadrado en el Código Aduanero que tiene tres agravantes: participación de más de tres personas, la intervención de empleados públicos y un monto mayor a $3 millones.

Los hechos habrían ocurrido el 1 de enero del 2023 y la investigación inició luego de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por detectar inconsistencias.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La fiscalía investiga a Graf por el homicidio de su compañero y también por encubrimiento y supresión de pruebas.

Crimen de Coghlan: la Justicia pidió revisar si hay más restos humanos en la casa de Cristian Graf

quien es tyler robinson, el sospechoso que fue arrestado por el asesinato de charlie kirk

Quién es Tyler Robinson, el sospechoso que fue arrestado por el asesinato de Charlie Kirk

Manejaba alcoholizada y atropelló a cuatro personas.

Uruguay: manejaba alcoholizada, atropelló a cuatro personas a la salida del recital de La K'onga y se fugó

play

Mendoza: retoman las clases en la escuela donde una alumna disparó un arma

Los restos de Solange estaban dentro de una bolsa de residuos, envueltos en frazadas y atados con sogas. 

Horror en Pilar: hallaron el cuerpo descuartizado de una joven que estaba desaparecida desde hacía diez días

Padre e hijo habían salido a pasear como de costumbre pero nunca regresaron.

Encontraron los cuerpos sin vida del hombre y su hijo que eran buscados en Córdoba

Rating Cero

El nuevo look de Wanda que encendió las redes.

El look verde gastado que lució Wanda Nara: calza y top con escote

Los desgarradores mensajes de los compañeros de Thiago Medina en Gran Hermano.

Los desgarradores mensajes de los compañeros de Thiago Medina en Gran Hermano: "Va a estar todo bien"

El universo Marvel toma un rumbo inesperado hacia el horror y la comedia negra con Marvel Zombies, su primera serie animada dirigida a adultos, que se estrenará el 24 de septiembre en Disney+.

Capitán América, Namor y Hulk aparecen como Zombies en la nueva producción de Marvel: cómo es

play

Operaron de urgencia a Thiago Medina tras sufrir un grave accidente con su moto: Daniela Celis contó detalles de su salud

Renfield, un éxito en cines y ahora en la popular plataforma de streaming de Netlix.
play

De qué se trata Renfield, la película donde Nicolas Cage encarna a Drácula desde la comedia y llegó a Netflix

La ruptura con Nicolás Vázquez y los rumores de romances posteriores mantienen a Gimena Accardi en el centro de la atención pública y mediática.

La impresionante transformación de Gimena Accardi tras su separación con Nico Vázquez

últimas noticias

Conocido como el “Sahara argentino”, esta localidad en Catamarca atrae cada vez más turistas.

Turismo en Argentina: el "Sahara argentino" que todos tienen que conocer

Hace 3 minutos
El nuevo look de Wanda que encendió las redes.

El look verde gastado que lució Wanda Nara: calza y top con escote

Hace 17 minutos
¿Cómo puedo reciclar las baterías que ya no uso más?

Cuáles son las nuevas metodologías para reciclar las baterías

Hace 19 minutos
Anses ya definió cuál será el monto de la jubilación mínima en octubre tras la difusión del dato de IPC de agosto.

A cuánto quedó la jubilación mínima de ANSES en octubre 2025 con aumento confirmado

Hace 43 minutos
Este supermercado lanzó promociones en productos esenciales para el hogar, con ofertas disponibles en sucursales físicas y también en su tienda online.  

De qué forma podés ahorrar en la compra de supermercado si sos jubilado en septiembre 2025

Hace 45 minutos