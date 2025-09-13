Estudiantes vs. River, por el torneo Clausura 2025: hora, TV y formaciones Con la mente puesta en la Copa Libertadores, el Millonario y el Pincha buscan seguir sumando en el torneo local. Se enfrentan en el estadio UNO con el arbitraje de Nicolás Ramírez. Por







Estudiantes frente a River en La Plata. Redes sociales

Por la fecha 8 del torneo Clausura, Estudiantes y River se miden este sábado en el estadio UNO con el compromiso de sumar puntos para poder seguir arriba en la tabla, pero ambos llegan con la mente en los partidos de los cuartos de final de la Copa Libertadores que tienen por delante durante la semana próxima.

En cuanto al local, tiene un día más descanso que el Millonario, pero deberán viajar a Río de Janeiro para jugar contra Flamengo. Eduardo Domínguez apostará a todo el equipo. Santiago Ascacíbar era duda, pero finalmente será titular tras recuperarse.

racing estudiantes

Por su parte, el Millonario llega con dos derrotas en todo el 2025. Un año positivo que marca el regreso del gran equipo de Marcelo Gallardo y la gran incorporación de Maxi Salas que llegó para ser campeón. Con el duelo versus Palmeiras a la vuelta de la esquina, hay dos dudas: Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, y Kevin Castaño o Giuliano Galoppo.

River X (@RiverPlate)