Estudiantes vs. River, por el torneo Clausura 2025: hora, TV y formaciones

Por la fecha 8 del torneo Clausura, Estudiantes y River se miden este sábado en el estadio UNO con el compromiso de sumar puntos para poder seguir arriba en la tabla, pero ambos llegan con la mente en los partidos de los cuartos de final de la Copa Libertadores que tienen por delante durante la semana próxima.
En cuanto al local, tiene un día más descanso que el Millonario, pero deberán viajar a Río de Janeiro para jugar contra Flamengo. Eduardo Domínguez apostará a todo el equipo. Santiago Ascacíbar era duda, pero finalmente será titular tras recuperarse.
Por su parte, el Millonario llega con dos derrotas en todo el 2025. Un año positivo que marca el regreso del gran equipo de Marcelo Gallardo y la gran incorporación de Maxi Salas que llegó para ser campeón. Con el duelo versus Palmeiras a la vuelta de la esquina, hay dos dudas: Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, y Kevin Castaño o Giuliano Galoppo.
Será un duelo de reencuentros, ya que Leandro Gónzalez Pírez volverá a ver a sus compañeros. Mientras que hoy, también están: Lucas Alario y Ramiro Funes Mori, quienes irán al banco.
Estudiantes vs. River: hora y TV
- Hora: 19
- Televisión: ESPN Premium
- Estadio: UNO
- Árbitro: Nicolás Ramírez
Estudiantes vs. River: formaciones
- Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo; Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.