13 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Estudiantes vs. River, por el torneo Clausura 2025: hora, TV y formaciones

Con la mente puesta en la Copa Libertadores, el Millonario y el Pincha buscan seguir sumando en el torneo local. Se enfrentan en el estadio UNO con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

Por
Estudiantes frente a River en La Plata.

Estudiantes frente a River en La Plata.

Redes sociales

Por la fecha 8 del torneo Clausura, Estudiantes y River se miden este sábado en el estadio UNO con el compromiso de sumar puntos para poder seguir arriba en la tabla, pero ambos llegan con la mente en los partidos de los cuartos de final de la Copa Libertadores que tienen por delante durante la semana próxima.

Cuatro argentinos se disputarán un lugar en las semifinales del certamen continental.
Te puede interesar:

Atentos River, Vélez, Estudiantes y Racing: se definieron los árbitros para la ida de los cuartos de final

En cuanto al local, tiene un día más descanso que el Millonario, pero deberán viajar a Río de Janeiro para jugar contra Flamengo. Eduardo Domínguez apostará a todo el equipo. Santiago Ascacíbar era duda, pero finalmente será titular tras recuperarse.

racing estudiantes

Por su parte, el Millonario llega con dos derrotas en todo el 2025. Un año positivo que marca el regreso del gran equipo de Marcelo Gallardo y la gran incorporación de Maxi Salas que llegó para ser campeón. Con el duelo versus Palmeiras a la vuelta de la esquina, hay dos dudas: Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, y Kevin Castaño o Giuliano Galoppo.

River

Será un duelo de reencuentros, ya que Leandro Gónzalez Pírez volverá a ver a sus compañeros. Mientras que hoy, también están: Lucas Alario y Ramiro Funes Mori, quienes irán al banco.

Estudiantes vs. River: hora y TV

  • Hora: 19
  • Televisión: ESPN Premium
  • Estadio: UNO
  • Árbitro: Nicolás Ramírez

Estudiantes vs. River: formaciones

  • Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

  • River: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo; Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Su juego fue determinante en la obtención de 13 títulos.

El increíble récord que consiguió un futbolista de River y que pocos sabían

Nicolás Otamendi habló de su futuro en el fútbol.

Nicolás Otamendi habló de su futuro en el fútbol: ¿jugará en River?

La exmodelo decidió no hablar después de conocerse el nombre del famoso con el que saldría.

Revelaron quién es el famoso casado con el que Evangelina Anderson tendría un romance

Gallardo necesita tener recambio para los próximos partidos de River.

Alivio para Marcelo Gallardo: River puede contar con un futbolista clave para los próximos partidos

Este futbolista ganó la Copa Intercontinental 2003 con Boca.

Lo querían Boca y River, y reveló por qué terminó inclinándose por el "Xeneize"

La reestructuración del plantel coincidió con la llegada de refuerzos y el regreso de algunos jóvenes.

Gallardo los borró de River y algunos eligieron destinos exóticos: dónde juegan ahora

Rating Cero

Cuándo se estrenará esta prometedora producción en Netflix.
play

Expectativa en Netflix: se viene una película protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon

La pareja reveló detalles sobre su vínculo 

Milett Figueroa reveló por qué aún no viven juntos con Marcelo Tinelli: qué dijo

Las nuevas Películas que llegan a Netflix con elencos estelares
play

Esta película con Sandra Bullock, Cate Blanchett y hasta Rihanna llegó a Netflix con muchas estrellas más: cuál es

El tráiler anticipa paisajes de Turquía, rituales cargados de simbolismo y escenas que adelantan la tensión entre ciencia y mito.
play

Tiene solo 14 capítulos, está en Netflix y es furor mundial: la serie turca que tenés que ver

Oceans 8 una película estadounidense de 2018 que está siendo tendencia en Netflix.
play

Ocean's 8 es la película llena de estrellas que llegó a Netflix con Sandra Bullock a la cabeza: de qué se trata

Thiago fue trasladado al Hospital provincial Mariano y Luciano de La Vega de Moreno.

Brutal accidente en moto de Thiago Medina: qué dijo una de las testigos del choque

últimas noticias

Waldo Bilbao estaba prófugo desde octubre de 2023.

Detuvieron al narco Waldo Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Hace 12 minutos
play
Cuándo se estrenará esta prometedora producción en Netflix.

Expectativa en Netflix: se viene una película protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon

Hace 13 minutos
Estos electrodomésticos no son seguros para conectar a una zapatilla.

Es un peligro: no enchufes nunca estos electrodomésticos en una zapatilla porque puede terminar en un incendio

Hace 14 minutos
En el horóscopo de hoy, Esperanza Gracia, la astróloga más reconocida de España, centra su mirada en cuatro protagonistas del zodiaco.

Aries, Tauro, Géminis y Sagitario: el mensaje de Esperanza Gracia para estos signos hoy

Hace 14 minutos
Conocé el significado de los colores en la ropa

Según expertos: cuál es el verdadero significado de vestirse de color naranja

Hace 17 minutos