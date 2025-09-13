13 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 13 de septiembre

En una jornada de sábado sin movimientos, la divisa opera a los valores de cierre del viernes: $1.414,57 para la compra y $1.467,41 para la venta. De esta manera, cierra la semana con un alza de casi $100 y cerca de tope de la banda cambiaria fijada por el Gobierno.

Por
El dólar no tiene operaciones oficiales este sábado. 

El dólar no tiene operaciones oficiales este sábado. 

El dólar oficial cotiza este sábado a los mismos valores de cierre del viernes, debido a que no hay operaciones oficiales: $1.414,57 para la compra y $1.467,41 para la venta. Por otro lado, la divisa en el Banco Nación subió $20 y se vende a $1.465, mientras que el blue se comercializa en torno a los $1.425.

El dólar blue se comercializa en torno a los $1.400. 
Te puede interesar:

Banco por banco, a cuánto cotiza el dólar tras rozar el techo de la banda

De esta manera, la divisa estadounidense cierra la semana con un alza de casi $100 y cerca de tope de la banda cambiaria fijada por el Gobierno, que hoy se ubica en $1.471.

"El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento", publicó el martes en su cuenta de X el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en lo que es una medida intempestiva de la administración libertaria a semanas de las legislativas nacionales de octubre, claves para el futuro político del presidente Javier Milei.

El álgido pasar de la moneda extranjera, además, se encuentra marcado por las nuevas restricciones a las entidades bancarias anunciadas por el Banco Central, novedades en el escándalo de presuntas coimas que salpican al Gobierno y la censura sobre el periodismo ejercida desde Casa Rosada y avalada por la Justicia.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumuló una suba de $407,13 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.414,57 para la compra y $1.467,41 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.453.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.904,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.478,88, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.471,48

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.464.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar cerró una semana al alza. 

El dólar oficial cerró una semana caliente: subió casi $100 en cinco días y se acercó al techo de la banda

El dólar oficial no aflojó tras el salto del lunes postelecciones bonerenses.

El dólar oficial subió $10 y se acercó al techo de la banda

El dólar comenzó la semana con un fuerte salto.

Banco por banco, a cuánto cotiza el dólar tras rozar el techo de la banda

La estabilización del dólar oficial consume energía y divisas al Gobierno en las últimas semanas antes de las elecciones de octubre.

En medio de la baja de tasas del Gobierno, el dólar oficial tuvo una leve suba de $10

El dólar oficial dio un salto en el inicio de la semana.

En la banca privada, el dólar se comercializa en promedio a $1.440

Sube la presión sobre el dólar tras las elecciones bonaerenses y en la previa de los comicios de octubre.

Banco por banco, a cuánto cotiza el dólar tras rozar el techo de la banda

Rating Cero

Cuándo se estrenará esta prometedora producción en Netflix.
play

Expectativa en Netflix: se viene una película protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon

La pareja reveló detalles sobre su vínculo 

Milett Figueroa reveló por qué aún no viven juntos con Marcelo Tinelli: qué dijo

Las nuevas Películas que llegan a Netflix con elencos estelares
play

Esta película con Sandra Bullock, Cate Blanchett y hasta Rihanna llegó a Netflix con muchas estrellas más: cuál es

El tráiler anticipa paisajes de Turquía, rituales cargados de simbolismo y escenas que adelantan la tensión entre ciencia y mito.
play

Tiene solo 14 capítulos, está en Netflix y es furor mundial: la serie turca que tenés que ver

Oceans 8 una película estadounidense de 2018 que está siendo tendencia en Netflix.
play

Ocean's 8 es la película llena de estrellas que llegó a Netflix con Sandra Bullock a la cabeza: de qué se trata

Thiago fue trasladado al Hospital provincial Mariano y Luciano de La Vega de Moreno.

Brutal accidente en moto de Thiago Medina: qué dijo una de las testigos del choque

últimas noticias

Waldo Bilbao estaba prófugo desde octubre de 2023.

Detuvieron al narco Waldo Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Hace 11 minutos
play
Cuándo se estrenará esta prometedora producción en Netflix.

Expectativa en Netflix: se viene una película protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon

Hace 12 minutos
Estos electrodomésticos no son seguros para conectar a una zapatilla.

Es un peligro: no enchufes nunca estos electrodomésticos en una zapatilla porque puede terminar en un incendio

Hace 13 minutos
En el horóscopo de hoy, Esperanza Gracia, la astróloga más reconocida de España, centra su mirada en cuatro protagonistas del zodiaco.

Aries, Tauro, Géminis y Sagitario: el mensaje de Esperanza Gracia para estos signos hoy

Hace 13 minutos
Conocé el significado de los colores en la ropa

Según expertos: cuál es el verdadero significado de vestirse de color naranja

Hace 16 minutos