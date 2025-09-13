Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 13 de septiembre

En una jornada de sábado sin movimientos, la divisa opera a los valores de cierre del viernes: $1.414,57 para la compra y $1.467,41 para la venta. De esta manera, cierra la semana con un alza de casi $100 y cerca de tope de la banda cambiaria fijada por el Gobierno.

El dólar no tiene operaciones oficiales este sábado.

El dólar oficial cotiza este sábado a los mismos valores de cierre del viernes, debido a que no hay operaciones oficiales: $1.414,57 para la compra y $1.467,41 para la venta. Por otro lado, la divisa en el Banco Nación subió $20 y se vende a $1.465, mientras que el blue se comercializa en torno a los $1.425.

Banco por banco, a cuánto cotiza el dólar tras rozar el techo de la banda

De esta manera, la divisa estadounidense cierra la semana con un alza de casi $100 y cerca de tope de la banda cambiaria fijada por el Gobierno, que hoy se ubica en $1.471.

La contundente victoria del peronismo en las elecciones legislativas bonaerenses determinó un cimbronazo político para el oficialismo y una disparada del dólar cripto a un promedio de $1411,22 , con una volatilidad que llegó a tocar un valor de $1.480.

"El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento" , publicó el martes en su cuenta de X el secretario de Finanzas, Pablo Quirno , en lo que es una medida intempestiva de la administración libertaria a semanas de las legislativas nacionales de octubre, claves para el futuro político del presidente Javier Milei.

Esto contradice también sus propias palabras expresadas a finales de agosto, donde negaba que el Gobierno haya estado usando los dólares del préstamo del Fondo Monetario Internacional para intentar controlar la suba de la divisa estadounidense, algo finalmente blanqueado este martes.

El álgido pasar de la moneda extranjera, además, se encuentra marcado por las nuevas restricciones a las entidades bancarias anunciadas por el Banco Central, novedades en el escándalo de presuntas coimas que salpican al Gobierno y la censura sobre el periodismo ejercida desde Casa Rosada y avalada por la Justicia.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumuló una suba de $407,13 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.414,57 para la compra y $1.467,41 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.453.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.904,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.478,88, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.471,48

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.464.