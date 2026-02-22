Violento robo a Alambre González: detuvieron a una mujer y recuperaron sus instrumentos

La apresada, de 35 años, fue localizada gracias al rastreo de una transferencia por billetera virtual que los delincuentes obligaron a realizar al exguitarrista de Pappo.

Una mujer fue detenida en la causa por el violento robo a Daniel “Alambre” González el pasado 15 de febrero en su casa de Caballito.

La captura de la sospechosa de 35 años , señalada como una de las integrantes de la pareja que maniató y golpeó al exguitarrista de Norberto “Pappo” Napolitano para desvalijarle el departamento, se dio este sábado tras un importante operativo en la localidad de Billinghurst, partido de San Martín del conurbano bonaerense.

Según se detalló, la causa logró avanzar gracias al rastreo de una transferencia por billetera virtual que los delincuentes obligaron a realizar al músico, sumado a las pericias realizadas sobre las cámaras de seguridad del edificio ubicado en la avenida Avellaneda al 70, en Caballito, zona donde reside el artista.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron once pedaleras, transformadores, cables de conexión, un reloj smartwatch, un collar plateado, una pulsera dorada, dinero en efectivo y dos celulares .

La sospechosa quedó detenida y trasladada a una comisaría de la Ciudad. Por su parte, la Policía continúa en búsqueda del paradero del otro integrante de la banda , quien ya habría sido identificado a través de los movimientos previos al robo.

Robo Alambre González

Cómo fue el violento robo al guitarrista Alambre González

El violento robo a Daniel "Alambre" González, reconocido guitarrista de blues y rock, ocurrió durante la madrugada del domingo 15 de febrero en su departamento de Caballito.

El músico fue atacado por una pareja cuando estaba a punto de entrar al edificio ubicado en la calle Avellaneda al 100 alrededor de las 4:30. Dos personas simularon ser inquilinos de su mismo edificio para que les abriera la puerta, una vez dentro del mismo, lo amenazaron con un arma en el ascensor y le desvalijaron la casa.

Ante la pérdida de sus herramientas de trabajo, figuras del rock nacional como Ricardo Mollo habían iniciado una campaña solidaria para asistir al histórico guitarrista.

“Es imposible revender estas piezas sin quedar expuestos”, habían advertido los colegas del músico en redes sociales, remarcando el incalculable valor afectivo y profesional de los instrumentos recuperados.