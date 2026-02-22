22 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Violento robo a Alambre González: detuvieron a una mujer y recuperaron sus instrumentos

La apresada, de 35 años, fue localizada gracias al rastreo de una transferencia por billetera virtual que los delincuentes obligaron a realizar al exguitarrista de Pappo.

Por
Figuras del rock iniciaron una colecta para ayudar a Alambre González

Figuras del rock iniciaron una colecta para ayudar a Alambre González

Una mujer fue detenida en la causa por el violento robo a Daniel “Alambre” González el pasado 15 de febrero en su casa de Caballito.

Maricel Fernanda Pérez fue vista por última vez el 20 de febrero después de ausentarse de su casa
Te puede interesar:

Desesperada búsqueda de una mujer desparecida en Florencio Varela

La captura de la sospechosa de 35 años, señalada como una de las integrantes de la pareja que maniató y golpeó al exguitarrista de Norberto “Pappo” Napolitano para desvalijarle el departamento, se dio este sábado tras un importante operativo en la localidad de Billinghurst, partido de San Martín del conurbano bonaerense.

Según se detalló, la causa logró avanzar gracias al rastreo de una transferencia por billetera virtual que los delincuentes obligaron a realizar al músico, sumado a las pericias realizadas sobre las cámaras de seguridad del edificio ubicado en la avenida Avellaneda al 70, en Caballito, zona donde reside el artista.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron once pedaleras, transformadores, cables de conexión, un reloj smartwatch, un collar plateado, una pulsera dorada, dinero en efectivo y dos celulares.

La sospechosa quedó detenida y trasladada a una comisaría de la Ciudad. Por su parte, la Policía continúa en búsqueda del paradero del otro integrante de la banda, quien ya habría sido identificado a través de los movimientos previos al robo.

Robo Alambre González

Cómo fue el violento robo al guitarrista Alambre González

El violento robo a Daniel "Alambre" González, reconocido guitarrista de blues y rock, ocurrió durante la madrugada del domingo 15 de febrero en su departamento de Caballito.

El músico fue atacado por una pareja cuando estaba a punto de entrar al edificio ubicado en la calle Avellaneda al 100 alrededor de las 4:30. Dos personas simularon ser inquilinos de su mismo edificio para que les abriera la puerta, una vez dentro del mismo, lo amenazaron con un arma en el ascensor y le desvalijaron la casa.

Ante la pérdida de sus herramientas de trabajo, figuras del rock nacional como Ricardo Mollo habían iniciado una campaña solidaria para asistir al histórico guitarrista.

“Es imposible revender estas piezas sin quedar expuestos”, habían advertido los colegas del músico en redes sociales, remarcando el incalculable valor afectivo y profesional de los instrumentos recuperados.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Tragedia en Villa Gesell: murió otro joven al caer con su moto en los médanos

El hecho ocurrió a las 6 del sábado y fue internado en el Hospital Schestakow

Una patota atacó a un adolescente a la salida de un boliche en Mendoza: está en estado crítico

play

El impactante video del taxi que volcó en Almagro: cuatro personas resultaron heridas

La niña se encuentra internada en grave estado en el Hospital Francisco López Lima de General Roca.

Horror en Río Negro: una niña de 11 años fue baleada en la cabeza en medio de un ajuste de cuentas

Dos internos de las líneas 105 y 135 fueron protagonistas del choque; también participó un auto particular. 

Otro choque múltiple en el AMBA: ocho heridos tras colisionar dos colectivos y un auto en La Paternal

Patricia Mena y Kiara Barrios eran madre e hija y fueron encontradas sin vida tras la crecida del arroyo que derribó su vivienda. 

Conmoción en Entre Ríos: hallaron los cuerpos de Kiara y su madre tras el trágico temporal

Rating Cero

Soy entusiasta. Me gusta mi trabajo, reveló Mirhta Legrand a punto de cumplir 99 años
play

A punto de cumplir 99 años, Mirtha Legrand reveló su secreto para llegar bien de salud

Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2003, se trata de Nacer para morir, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. 
play

Cuál es la trama de Nacer para morir, la película a pura acción y artes marciales que es furor en Netflix

Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2012, se trata de Prometeo, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. Es una precuela de extraterrestres, un film de ciencia ficción y aventura espacial
play

De qué se trata Prometeo, la precuela de Alien que llegó a Netflix y está entre las tendencias del momento

La teoría que más fuerza tiene conecta directamente con la Saga del Multiverso. Las incursiones y el colapso de realidades podrían estar activando el gen X en personas de la Tierra-616 que tienen variantes mutantes en otros universos.

Rumores en Marvel: qué gran impacto podría tener la próxima película de Spider-Man para los X-Men

Wanda Nara y Martín Migueles juntos otra vez.

Reconciliación confirmada: Wanda Nara y Martín Migueles aparecieron de la mano en la fiesta de MasterChef

El conductor reflotó el conflicto con su colega tras la denuncia de abuso contra Lizy.

Beto Casella fue lapidario con Viviana Canosa: "Por el rating no perdona ni a la madre"

últimas noticias

Liverpool ganó por 1 a 0 frente a Nottingham Forest por la 27° fecha de la Premier League

Tras un insólito gol anulado, Alexis Mc Allister le dio la agónica victoria a Liverpool en la Premier League

Hace 27 minutos
Reunión clave en el Gobierno para convertir en ley la reforma laboral y la penal juvenil

Reunión clave en el Gobierno para convertir en ley la reforma laboral y la penal juvenil

Hace 30 minutos
La Pescería, bodegón de mariscos en CABA con precios accesibles.

El bodegón de Buenos Aires para comer mariscos en cantidad y a un buen precio

Hace 42 minutos
Maricel Fernanda Pérez fue vista por última vez el 20 de febrero después de ausentarse de su casa

Desesperada búsqueda de una mujer desparecida en Florencio Varela

Hace 43 minutos
Cascadas y ollas naturales en el Valle de Calamuchita, Córdoba. 

El pueblito de Córdoba en el que sus cascadas imponentes sorprenden a todos

Hace 54 minutos