Nicolás Pino fue reelecto como presidente de la Sociedad Rural

Con el 64,6% de los votos, venció a Marcos Pereda en las urnas y conducirá la entidad agropecuaria durante los próximos dos años. El comicio cerró una interna feroz de denuncias cruzadas y discusiones por la reforma del estatuto institucional.

Nicolás Pino fue reelecto este miércoles como presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) para los próximos dos años al imponerse en las elecciones internas celebradas en la sede del barrio porteño de Palermo. El actual titular superó a su propio vicepresidente, Marcos Pereda Born , en un comicio convocado para renovar la cúpula directiva de la histórica entidad agropecuaria.

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Pino cosechó 1.441 votos, un 64,6% de los sufragios emitidos sobre un total de 2.229 asociados participantes, mientras que la lista encabezada por Pereda alcanzó 592 adhesiones (26,5%) . Los socios porteños votaron de manera presencial en Palermo y los productores del interior emitieron su decisión previa a través de una plataforma electrónica.

La compulsa electoral cerró una contienda de dos meses de campaña activa, aunque el distanciamiento entre ambos dirigentes arrastraba más de un año de disputas públicas. La fórmula asumió la conducción en 2021 tras derrotar a Daniel Pelegrina , pero la relación se quebró a raíz de distintas visiones sobre la reforma del estatuto y la alternancia en el poder.

El punto de fractura institucional radicó en la limitación a tres mandatos consecutivos aprobada en la última reforma estatutaria. Pereda argumentó que existía un compromiso para alternar la conducción y consideró ilegítima la postulación de su rival, en tanto que el presidente electo sostuvo que la modificación normativa no posee carácter retroactivo sobre gestiones anteriores.

La controversia entre los sectores recrudeció en abril pasado a causa de fallas en la digitalización de los registros genealógicos de la entidad, un proyecto estratégico que demandó cerca de u$s3.000.000 . La comisión directiva denunció que "las deficiencias verificadas durante el desarrollo y la ejecución del proyecto han generado un grave perjuicio a la entidad y sus socios" , e inició una mediación judicial con los proveedores contratados.

La lista opositora atribuyó el fracaso operativo a la propia conducción central e intentó deslindar de responsabilidades a Pereda, impulsor original de la modernización. En un comunicado oficial, el sector derrotado afirmó que "el único responsable del fracaso del sistema de registros es Nicolás Pino", bajo el argumento de que en las instituciones presidencialistas las decisiones finales recaen sobre el titular.

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El resultado favorable le permite a Pino encarar su cuarto período consecutivo al frente de la entidad centenaria, esta vez acompañado por Carlos Odriozola como vicepresidente. La victoria valida el perfil de gestión impulsado por el dirigente de Entre Ríos y Buenos Aires, caracterizado por una participación histórica en las comisiones de la entidad.

Esta ratificación en las urnas fortalece el rol de Pino dentro de la Mesa de Enlace y reafirma el canal de diálogo que construyó con el presidente Javier Milei durante su primer mandato. Con la disputa electoral concluida, la Sociedad Rural busca cerrar filas tras el comicio más convulso de sus 160 años de historia.