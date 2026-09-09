9 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Nicolás Pino fue reelecto como presidente de la Sociedad Rural

Con el 64,6% de los votos, venció a Marcos Pereda en las urnas y conducirá la entidad agropecuaria durante los próximos dos años. El comicio cerró una interna feroz de denuncias cruzadas y discusiones por la reforma del estatuto institucional.

Por
Nicolás Pino estará dos años más al frente de la SRA.

Nicolás Pino estará dos años más al frente de la SRA.

Télam
Nicolás Pino fue reelecto como presidente de la Sociedad Rural

Nicolás Pino fue reelecto este miércoles como presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) para los próximos dos años al imponerse en las elecciones internas celebradas en la sede del barrio porteño de Palermo. El actual titular superó a su propio vicepresidente, Marcos Pereda Born, en un comicio convocado para renovar la cúpula directiva de la histórica entidad agropecuaria.

El Gobierno denunciará a empresas que operan en Malvinas.
Te puede interesar:

El Gobierno denunciará a más empresas que operan en Malvinas: también alcanzará a sus directivos

Pino cosechó 1.441 votos, un 64,6% de los sufragios emitidos sobre un total de 2.229 asociados participantes, mientras que la lista encabezada por Pereda alcanzó 592 adhesiones (26,5%). Los socios porteños votaron de manera presencial en Palermo y los productores del interior emitieron su decisión previa a través de una plataforma electrónica.

La compulsa electoral cerró una contienda de dos meses de campaña activa, aunque el distanciamiento entre ambos dirigentes arrastraba más de un año de disputas públicas. La fórmula asumió la conducción en 2021 tras derrotar a Daniel Pelegrina, pero la relación se quebró a raíz de distintas visiones sobre la reforma del estatuto y la alternancia en el poder.

El punto de fractura institucional radicó en la limitación a tres mandatos consecutivos aprobada en la última reforma estatutaria. Pereda argumentó que existía un compromiso para alternar la conducción y consideró ilegítima la postulación de su rival, en tanto que el presidente electo sostuvo que la modificación normativa no posee carácter retroactivo sobre gestiones anteriores.

La interna Pino-Pereda sumó un conflicto por una fallida contratación tecnológica de tres millones de dólares

La controversia entre los sectores recrudeció en abril pasado a causa de fallas en la digitalización de los registros genealógicos de la entidad, un proyecto estratégico que demandó cerca de u$s3.000.000. La comisión directiva denunció que "las deficiencias verificadas durante el desarrollo y la ejecución del proyecto han generado un grave perjuicio a la entidad y sus socios", e inició una mediación judicial con los proveedores contratados.

La lista opositora atribuyó el fracaso operativo a la propia conducción central e intentó deslindar de responsabilidades a Pereda, impulsor original de la modernización. En un comunicado oficial, el sector derrotado afirmó que "el único responsable del fracaso del sistema de registros es Nicolás Pino", bajo el argumento de que en las instituciones presidencialistas las decisiones finales recaen sobre el titular.

El triunfo consolida la estrategia política y el vínculo directo con la Casa Rosada

El resultado favorable le permite a Pino encarar su cuarto período consecutivo al frente de la entidad centenaria, esta vez acompañado por Carlos Odriozola como vicepresidente. La victoria valida el perfil de gestión impulsado por el dirigente de Entre Ríos y Buenos Aires, caracterizado por una participación histórica en las comisiones de la entidad.

Esta ratificación en las urnas fortalece el rol de Pino dentro de la Mesa de Enlace y reafirma el canal de diálogo que construyó con el presidente Javier Milei durante su primer mandato. Con la disputa electoral concluida, la Sociedad Rural busca cerrar filas tras el comicio más convulso de sus 160 años de historia.

Noticias relacionadas

Santiago Bausili, presidente del BCRA.

Bausili reveló cuál fue el destino de las reservas de oro del Banco Central

El oficialismo cambió de estrategia y dio quorum para evitar la foto de sus bancas vacías. 

Vencedores vencidos: el oficialismo tuvo que ceder ante la agenda opositora

La Justicia de Lomas de Zamora suspendió la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

Un fiscal de menores apeló la suspensión del Régimen Penal Juvenil en la Provincia

El jueves no habrá sesión en el Senado. 

Senado: sin acuerdo en la reunión de Labor Parlamentaria, se cayó la sesión del jueves

El oficialismo cambió de estrategia y dio quórum para evitar la foto de sus bancas vacías. 

Endeudamiento y emergencia en discapacidad: la oposición consiguió que el oficialismo fije fecha para tratar los proyectos

Beller fue citada por la Justicia.

Citaron a Nadia Beller, la expareja de Cerimedo, en la causa Andis

Rating Cero

Pincoya, filosa contra Gran Hermano Argentina.

Desde Chile, Pincoya destrozó a Gran Hermano Argentina: "Editan los videos y cuidan a los suyos"

La terrible situación que acorrala a Cinthia Fernandez.

Yanina Latorre reveló la millonaria deuda de Cinthia Fernández y lanzó una fuerte acusación: "La intimaron, pero no paga"

Chiche Gelblung y Yanina Latorre. 

La confesión de Yanina Latorre tras la muerte de Chiche Gelblung: "Yo estaba enamorada de él"

El actor rompió el silencio.
play

Un famoso actor habló sobre los rumores que lo vinculan con una amiga de su ex: "Todo es tu culpa"

Catherine Fulop, actriz venezolana.
play

Catherine Fulop reveló los problemas físicos que sufre tras años de entrenamiento: "Hecha bolsa"

Una bacteria se fue a la sangre y se hizo una encefalitis hepática”, explicó la panelista.

Cómo sigue la salud de Costa: la panelista de Vero Lozano habló desde su internación

últimas noticias

Luisina, de 19 años, jugó tan solo cinco games y se retiró.

Durísima sanción en el US Open: una tenista argentina se retiró a los 17 minutos y recibió una multa de u$s20 mil

Hace 8 minutos
Boca clasificó a cuartos de final de la Copa Argentina tras vencer a Vélez en los penales y jugará contra Racing.

Copa Argentina: la AFA programó Boca-Racing pese al reclamo de Vélez por los seis extranjeros

Hace 12 minutos
River había comprado el pase del lateral a Inter de Porto Alegre por u$s5 millones.

Sorpresa en River: Bustos rescindirá su contrato y se irá libre del club

Hace 16 minutos
Pincoya, filosa contra Gran Hermano Argentina.

Desde Chile, Pincoya destrozó a Gran Hermano Argentina: "Editan los videos y cuidan a los suyos"

Hace 19 minutos
La terrible situación que acorrala a Cinthia Fernandez.

Yanina Latorre reveló la millonaria deuda de Cinthia Fernández y lanzó una fuerte acusación: "La intimaron, pero no paga"

Hace 1 hora