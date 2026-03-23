23 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Otra fábrica que cierra: la multinacional Bahco dejará de producir en Santa Fe

El gigante de las herramientas anunció el fin de sus operaciones en su planta ubicada en Santo Tomé. La medida, que dejó sin trabajo a 40 operarios, busca “asegurar la sustentabilidad del negocio en el actual contexto económico”.

Por
El industricidio avanza en la Argentina de Milei.

El industricidio avanza en la Argentina de Milei.

La empresa multinacional de herramientas Bahco anunció el cierre de su fábrica ubicada en la localidad santafesina de Santo Tomé. Esta medida, que dejó sin empleo a 40 operarios, obedece a una reconversión en su modelo operativo.

Inflación de marzo: proyecciones privadas la ubican otra vez cerca del 3%
Te puede interesar:

Inflación de marzo: proyecciones privadas la ubican otra vez cerca del 3%

La firma notificó la decisión el pasado miércoles y justificó el desmantelamiento de la línea de producción en la necesidad de “asegurar la sustentabilidad del negocio en el actual contexto económico”. Además, confirmó que “la producción será transferida a otras plantas del grupo” fuera del país.

De esta forma, la histórica sede de la ex Ruta Nacional 19 abandona su perfil industrial tras décadas de actividad. El impacto en el empleo local suma una nueva alarma en un escenario donde firmas como Fate y Whirlpool tomaron determinaciones similares.

Este movimiento debilita el entramado productivo regional y sustituye el valor agregado local por artículos manufacturados en el exterior. Los 40 trabajadores afectados recibirán las indemnizaciones legales, bajo la promesa empresarial de realizar el proceso “con el máximo respeto por sus colaboradores”.

bahco santa fe

Pese al fin de la fabricación, la marca mantendrá su presencia en el mercado interno a través de una estructura de ventas. Según el comunicado oficial, “la sede de Santo Tomé concentrará su actividad en las áreas comerciales y de distribución”. El objetivo de la multinacional consiste en sostener su red de negocios sin la necesidad de producir en suelo argentino.

La firma aseguró que esta reconfiguración no afectará la disponibilidad de stock para sus clientes. En ese sentido, Bahco “garantiza el abastecimiento de herramientas, soluciones de almacenamiento, accesorios y servicios de postventa en todo el territorio argentino”. La logística y el servicio técnico operarán con normalidad desde el sitio actual, pero bajo una lógica puramente comercial.

Noticias relacionadas

Cae el precio del petróleo tras la tregua de 5 días anunciada por Donald Trump con Irán

Cae el precio del petróleo tras la tregua anunciada por Donald Trump con Irán

Las nuevas reglas de ARCA para quienes utilizan las plataformas virtuales

Qué límite tiene ARCA para los movimientos en las billeteras virtuales a partir de abril 2026

El dólar oficial acumuló una caída de $10 durante la semana pasada.

A cuánto cotiza el dólar en una nueva jornada sin operaciones

¿Cuál es el descuento de Cuenta DNI sin tope de reintegro para aprovechar en el final de marzo 2026?.

Este es el descuento de Cuenta DNI sin tope de reintegro para aprovechar en el final de marzo 2026

¿Convienen las Inversiones en plazos fijos ahora que aumentó la tasa de interés?

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.100.000 pesos a 30 días en marzo 2026

este descuento particular de cuenta dni te permite ahorrar hasta $15.000 en marzo 2026: cual es

Este descuento particular de Cuenta DNI te permite ahorrar hasta $15.000 en marzo 2026: cuál es

Rating Cero

Brian, Danelik, Eduardo, Franco, Juanicar, Kennys, La Maciel, Lola, Lolo, Luana, Manu, Martín, Mavinga, Nazareno, Titi, y Zunino están nominados. 

¿Quién será el próximo eliminado de la casa de Gran Hermano según las encuestas?

El actor fue encontrando herramientas para sostener una etapa más estable.

Qué fue de la vida de Kit Harington, protagonista de Game of Thrones

Con un ritmo ágil y escenas de combate bien logradas, la película se apoya en la acción constante y el suspenso para mantener la tensión. 
play

Espías, misterio y mucha acción: esta película del 2017 llegó a Netflix y alcanzó las tendencias del momento

Una de las grandes novedades de Spider-Man: Brand New Day es el regreso a lo básico. Nada de amenazas multiversales gigantes ni batallas que parecen sacadas de otro planeta.

Spoiler de Marvel: Tom Holland reveló que veremos un Spider-Man que no será como el de siempre

¿Cuál es la trama de Imaginario: ¿Juguete diabólico, la película de terror que llegó a Netflix y asusta a todos?.
play

Cuál es la trama de Imaginario: Juguete diabólico, la película de terror que llegó a Netflix y asusta a todos

La famosa pareja de cantantes volvió a ser viral.

Esta famosa pareja de cantantes tuvo rumores de separación pero se mostraron juntos en fotos: quiénes son

últimas noticias

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia.

Dura derrota para Giorgia Meloni: Italia rechazó una reforma judicial en un plebiscito

Hace 17 minutos
Paolo Rocca en la CERAWeek 2026.

Tras su cruce con Javier Milei, Paolo Rocca definió: "Hoy una empresa no puede depender de un solo país"

Hace 18 minutos
play

"Todo el tiempo era riesgo de secuestro y de asesinato", el recuerdo de Tuny Kollmann a 50 años del golpe militar

Hace 20 minutos
Brian, Danelik, Eduardo, Franco, Juanicar, Kennys, La Maciel, Lola, Lolo, Luana, Manu, Martín, Mavinga, Nazareno, Titi, y Zunino están nominados. 

¿Quién será el próximo eliminado de la casa de Gran Hermano según las encuestas?

Hace 30 minutos
Nuggets de pollo en air fryer. 

La receta más fácil de nuggets de pollo crujientes para hacer en la air fryer

Hace 40 minutos