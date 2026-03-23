Otra fábrica que cierra: la multinacional Bahco dejará de producir en Santa Fe El gigante de las herramientas anunció el fin de sus operaciones en su planta ubicada en Santo Tomé. La medida, que dejó sin trabajo a 40 operarios, busca “asegurar la sustentabilidad del negocio en el actual contexto económico”. Por + Seguir en







El industricidio avanza en la Argentina de Milei.

La empresa multinacional de herramientas Bahco anunció el cierre de su fábrica ubicada en la localidad santafesina de Santo Tomé. Esta medida, que dejó sin empleo a 40 operarios, obedece a una reconversión en su modelo operativo.

La firma notificó la decisión el pasado miércoles y justificó el desmantelamiento de la línea de producción en la necesidad de “asegurar la sustentabilidad del negocio en el actual contexto económico”. Además, confirmó que “la producción será transferida a otras plantas del grupo” fuera del país.

De esta forma, la histórica sede de la ex Ruta Nacional 19 abandona su perfil industrial tras décadas de actividad. El impacto en el empleo local suma una nueva alarma en un escenario donde firmas como Fate y Whirlpool tomaron determinaciones similares.

Este movimiento debilita el entramado productivo regional y sustituye el valor agregado local por artículos manufacturados en el exterior. Los 40 trabajadores afectados recibirán las indemnizaciones legales, bajo la promesa empresarial de realizar el proceso “con el máximo respeto por sus colaboradores”.

bahco santa fe Pese al fin de la fabricación, la marca mantendrá su presencia en el mercado interno a través de una estructura de ventas. Según el comunicado oficial, “la sede de Santo Tomé concentrará su actividad en las áreas comerciales y de distribución”. El objetivo de la multinacional consiste en sostener su red de negocios sin la necesidad de producir en suelo argentino.