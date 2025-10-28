Córdoba: detuvieron a una mujer acusada de matar de un tiro en la cabeza a su exsuegro El hombre fue alcanzado por una bala y la investigación identificó a Laura Yohana Gallo como la posible autora del crimen. Será trasladada a la cárcel de mujeres de Bouwer. Por







El hecho ocurrió en el barrio de Ameghino Norte, en la capital provincial.

Una mujer fue detenida acusada de haber matado de un disparo en la cabeza a su exsuegro a través de una ventana en el barrio Ameghino Norte de la ciudad de Córdoba. Se realizó una investigación que la dio como una de las posibles autoras del crimen y será trasladada a la cárcel de mujeres Bouwer.

El hecho ocurrió el 5 de octubre y, según el relato de las víctimas, una persona abrió fuego contra una vivienda desde la calle y uno de los disparos alcanzó a la víctima en la cien, que se encontraba en su pieza.

La víctima fue identificada como Sergio Eduardo Núñez, de 55 años, estaba sentado en su cama al momento del disparo. Fue trasladado a un hospital, pero a pesar de los intentos médicos, falleció.

Los efectivos del Departamento de Homicidios de la Policía de Córdoba detuvieron a Laura Yohana Gallo, a quien investigaron. Por disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 4, Turno 1, la acusada será trasladada a la cárcel de mujeres de Bouwer.

La pareja de la víctima señaló a Yohana Gallo y aseguró que no forma más parte de la familia y le atribuía conductas violentas. Se espera que la indagada sea indagada en los próximos días en la fiscalía.