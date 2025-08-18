Escándalo en Chaco: un comisario borracho agredió a un grupo de médicos voluntarios La asociación civil Todo por Todos denunció que el funcionario interceptó uno de sus vehículos, golpeó al chofer y mantuvo demorada sin motivo a una de las profesionales. Lo echaron del cargo y es investigado por la Justicia. Por







Los médicos denunciaron al comisario por violencia física y abuso de poder.

Médicos voluntarios de la asociación civil Todo por Todos denunciaron a un comisario de Chaco por violencia física y abuso de autoridad luego de que los agrediera y demorara "sin motivo" a una de sus compañeras, situación por la que el funcionario fue echado de su cargo y es investigado por la Justicia.

El hecho ocurrió este domingo en la localidad de Taco Pozo. Los integrantes de la Fundación se disponían a regresar a Córdoba, su provincia de origen, tras finalizar un operativo sanitario en Chaco, cuando un auto Toyota Corolla gris oscuro interceptó la caravana y bajó una persona "de civil y en evidente estado de ebriedad".

Según el relato hecho en redes sociales por Manuel Linares, uno de los médicos, el hombre les reprochó que supuestamente iban a exceso de velocidad y luego "golpeó con más de cuatro trompadas al chofer de uno de nuestros móviles". En ese momento, intervino personal policial que retiró al agresor.

Los voluntarios se dirigieron a la dependencia policial para radicar la denuncia y allí descubrieron que esta persona era el comisario, identificado como Daniel Augusto Melchori. "Sale de la comisaría, aún alcoholizado, ahora cambiado con su ropa de uniforme, y comenzó a actuar de manera totalmente arbitraria", aseguró Linares.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo por Todos, asociación civil (@todoportodos) La fundación denunció que el comisario secuestró vehículos que participaban del operativo sanitario y ordenó la detención de una de las médicas "sin ninguna causa ni orden judicial". "Decenas de testigos vieron la agresión, el estado de ebriedad de este funcionario y el abuso de autoridad", agregaron.

En ese contexto, Todo por Todos se comunicó con el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien a su vez intervino ante su par chaqueño, Hugo Daniel Matkovich, y logró que les tomaran la denuncia. Melchori fue separado y se dispuso una investigación interna a través del Órgano de Control Institucional (OCI), reportó Infobae. "Es importante remarcar que tanto el Ministerio de Seguridad como la conducción policial sostienen una política de tolerancia cero frente a conductas que se aparten de la normativa y de las leyes vigentes", sostuvo la Policía de Chaco en un comunicado. Según denunció la fundación en redes sociales, el comisario "acumula más de 25 denuncias por abuso de autoridad, violencia con vecinos y procedimientos fuera del marco legal". También aclararon que "solo se lo apartó de la comisaría pero sigue libre, sin sumario formal, viviendo literalmente al lado de la dependencia policial".