Programa de Vouchers Educativos: cuáles son los requisitos para inscribirse en 2026 El Gobierno abrió la convocatoria para el nuevo ciclo lectivo. Los destinatarios son familias cuyos hijos asisten a instituciones educativas privadas con subsidio estatal y cuentan con ingresos menores a siete salarios mínimos. Por + Seguir en







El programa de vouchers educativos busca garantizar la continuidad de los alumnos en las instituciones privadas. Pexels

El Gobierno abrió la convocatoria para la inscripción al Programa de Asistencia Vouchers Educativos correspondiente al ciclo 2026, destinado a familias cuyos hijos asisten a instituciones educativas privadas con subsidio estatal y cuentan con ingresos menores a siete salarios mínimos. La inscripción podrá realizarse hasta el 30 de abril de 2026.

La medida se implementó a través de la Resolución 205/2026 del Ministerio de Capital Humano, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Educación, Carlos Torrendell.

El objetivo del programa es ofrecer un apoyo económico temporal a familias cuyos ingresos no superan los siete salarios mínimos vitales y móviles y que tienen hijos de hasta 18 años asistiendo a instituciones privadas con un aporte estatal igual o superior al 75%.

Vouchers educativos: requisitos y cómo inscribirse La inscripción al programa para el año 2026 tendrá vigencia hasta el 30 de abril. El beneficio está dirigido a quienes tengan responsabilidad parental, tutela o guarda de menores hasta 18 años. Para acceder al programa, el adulto responsable debe: ser argentino o extranjero con residencia legal no inferior a dos años, el ingreso del grupo familiar no debe superar 7 salarios mínimos, vitales y móviles.

El voucher educativo es compatible con otras prestaciones sociales y se destina exclusivamente al pago de cuotas escolares. La normativa establece que las instituciones educativas deben validar la información sobre regularidad académica y pago de cuotas, y que la protección de los datos personales de los beneficiarios se encuentra amparada por la ley.