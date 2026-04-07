7 de abril de 2026 Inicio
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Horror en La Plata: hallaron muerto a un jubilado de 80 años y sospechan que fue asesinado

El cuerpo del hombre, que fue identificado, presentaba varios golpes en la cabeza y fue encontrado sobre un charco de sangre. Los investigadores detectaron faltantes en su vivienda.

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Hallaron muerto a un jubilado en La Plata.

Hallaron muerto a un jubilado en La Plata.

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Un jubilado de 80 años fue encontrado muerto en su casa en La Plata con varios golpes en la cabeza, por lo que las autoridades sospechan que fue asesinado en el marco de un robo. El hecho se sumó al hallazgo reciente del cuerpo de otro hombre en un arroyo en la ciudad bonaerense, aunque en ese caso una de las hipótesis apunta a que se habría suicidado.

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El suceso se registró en una casa ubicada sobre la calle 423, entre 7 y 8, donde fue hallado el cuerpo de Néstor Copoletti boca arriba, entre herramientas y una bicicleta. El hombre presentaba varios golpes en la cabeza y el cuerpo estaba sobre un charco de sangre, lo que reforzó la sospecha de un homicidio.

En tanto, en principio el caso había sido caratulado como averiguación de causales de muerte ya que no había signos de violencia evidentes en la vivienda principal. No obstante, luego los investigadores detectaron faltantes en la propiedad y la principal hipótesis señala que fue atacado en un robo.

El hijo de la víctima se encontraba preocupado debido a que su padre no respondía las llamadas, por lo que le pidió a las autoridades que ingresen a la vivienda, donde fue hallado el jubilado. El caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción N°16, que buscar determinar el móvil del ataque y reconstruir las últimas horas de la víctima mediante testimonios.

El hallazgo reciente de otro jubilado muerto en La Plata

Un jubilado fue hallado muerto el jueves en el Arroyo El Gato, ubicado en la ciudad bonaerense de La Plata, y las autoridades sospechan que fue asesinado, aunque advirtieron que el hombre había expuesto en distintas oportunidades su intención de suicidarse.

El hecho se registró en el arroyo situado en la intersección de las calles 17 y 520, donde las autoridades encontraron el cuerpo de un hombre identificado como Gregorio Antonio Peralta, de 73 años y paciente psiquiátrico desde hacía cuatro años. Ante esta situación, sus familiares marcaron que tomaba psicofármacos y que tenía intenciones de quitarse la vida.

El cuerpo estaba vestido con un pantalón de jean, zapatillas negras, un abrigo marrón y llevaba un reloj, mientras que no se observaron signos de violencia a simple vista, aunque las autoridades realizarán una autopsia.

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