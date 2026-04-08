8 de abril de 2026 Inicio
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Otra arma en una escuela: un alumno de 13 años llevó un revolver casero a un colegio en Entre Ríos

La rápida intervención de las autoridades de la institución ubicada en La Paz evitó que haya heridos y la rectora dio aviso a las autoridades policiales, quienes activaron el organismo de protección de menores. Se trataba de una pistola "tumbera".

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Otro caso de un arma en una escuela.

Otro caso de un arma en una escuela.

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Un niño de 13 años llevó un arma de fabricación casera a la escuela N°109 Carlos Daniel Vila de La Paz en Entre Ríos y encendió las alarmas no solo de los alumnos, sino también de todo el personal docente. Pero, ante la rápida intervención de las autoridades, no hubo heridos.

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Las autoridades del establecimiento detectaron el artefacto denominado arma tipo tumbera. Pero lograron que ningún integrante de la comunidad educativa resultara herido. Esto se da en el contexto donde hubo otros casos similares, uno de ellos terminó con un niño fallecido.

El comisario Matías Dominici, jefe de Operaciones de la Departamental La Paz, explicó que la alerta fue emitida desde la propia rectora. Desde ese aviso, un equipo capacitado se dirigió al lugar para evaluar la gravedad del caso.

La Unidad Fiscal de turno dispuso el secuestro formal del arma casera y se requirió la participación de la Defensoría Oficial para continuar con el procedimiento cuando se involucran menores de edad y situaciones de riesgo.

El menor fue identificado y se encuentra con sus padres. En paralelo, intervinieron los organismos de protección correspondientes para asegurar la protección de los derechos del niño involucrado.

La policía de Santa Fe detuvo a un adolescente de 16 años acusado de "encubrir" al tirador de San Cristóbal

La policía de Investigaciones de Santa Fe detuvo a un adolescente de 16 años este lunes al costado de la ruta nacional N°11, cerca de la localidad de Nelson, acusado de "encubrimiento" en el marco de la causa que investiga el ataque a tiros en la Escuela N°40 Mariano Moreno en San Cristóbal. Debido a su edad, el menor es punible.

"La investigación indica que habría tenido conocimiento previo del ataque", detallaron a Clarín fuentes del caso, aunque evitaron precisar qué tipo de vínculo mantenía el chico detenido con el tirador. La Justicia deberá determinar qué tanto sabía el menor sobre el ataque antes de que sucediera.

La vocera del gobierno santafesino, Virginia Coudannes, explicó que el marco en el que se dio el crimen "es una situación que trasciende las fronteras de la provincia y del país" y que por esa razón intervinieron otros organismos como los dedicados al contraterrorismo.

Este domingo también se detuvo otro adolescente de 16 años, pero en Sunchales, señalado como el responsable de amenazar con matanzas escolares en la localidad de Rafaela. Su caso se investiga como un efecto contagio del ataque en San Cristóbal.

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