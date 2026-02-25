25 de febrero de 2026 Inicio
Bono confirmado para empleadas domésticas: cuánto y cuándo se cobra

La actualización fue acordada por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Se determinaron nuevos incrementos y sumas fijas que impactan en la liquidación de sueldos y en los costos del servicio domiciliario.

Las empleadas domésticas perciben dos bonos extraordinarios

Las empleadas domésticas perciben dos bonos extraordinarios, uno en febrero y otro en marzo.

El sector de trabajadoras de casas particulares cuenta con un régimen especial que establece actualizaciones periódicas a través de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). En el marco de las negociaciones vigentes, se cerró un nuevo acuerdo salarial para el personal de casas particulares que contempla un aumento total del 3%, distribuido en dos cuotas consecutivas, y el pago de un bono extraordinario.

El mínimo de las jubilaciones será $369.600,88.
El esquema acordado contempla dos bonos no remunerativos, uno correspondiente a la liquidación de febrero y otro a la de marzo. Ambos deben abonarse en la misma fecha en que se paga el salario mensual y su monto depende de la carga horaria semanal registrada en la relación laboral.

El pago es no remunerativo, es decir, no se integra al cálculo de aguinaldo, vacaciones ni aportes jubilatorios. El bono debe percibirse junto con el salario habitual de cada mes al que corresponde, por lo que en febrero y marzo la liquidación mensual incluirá esta suma adicional, según la cantidad de horas trabajadas.

Empleadas domesticas

El bono se distribuirá de la siguiente forma:

  • $8.000 para quienes trabajen hasta 12 horas semanales.
  • Hasta $11.500 para jornadas de entre 12 y 16 horas semanales.
  • $20.000 para quienes superen esa carga horaria.

Cómo quedan las escalas desde febrero

Con la primera cuota del 1,5%, los valores mínimos por categoría quedan establecidos de la siguiente manera:

Primera categoría (supervisión)

  • Con retiro: $3.953,99 por hora; $493.250,51 mensual.
  • Sin retiro: $4.317,86 por hora; $547.807,65 mensual.

Segunda categoría (tareas específicas)

  • Con retiro: $3.751,59 por hora; $459.265,69 mensual.
  • Sin retiro: $4.100,04 por hora; $509.632,55 mensual.

Tercera categoría (caseros)

  • $3.546,66 por hora; $448.433,64 mensual.

Cuarta categoría (tareas de cuidado)

  • Con retiro: $3.952,85 por hora; $448.433,64 mensual.
  • Sin retiro: $3.546,66 por hora; $498.106,74 mensual.

Quinta categoría (tareas generales)

  • Con retiro: $3.546,66 por hora; $404.702,97 mensual.
  • Sin retiro: $3.298,88 por hora; $448.433,64 mensual.

Valores actualizados en marzo

Con la segunda cuota del 1,5%, los montos se incrementarán nuevamente:

Primera categoría (supervisión)

  • Con retiro: $4.013,30 por hora; $500.649,26 mensual.
  • Sin retiro: $4.382,63 por hora; $556.024,76 mensual.

Segunda categoría (tareas específicas)

  • Con retiro: $3.807,87 por hora; $466.154,67 mensual.
  • Sin retiro: $4.161,54 por hora; $517.277,03 mensual.

Tercera categoría (caseros)

  • $3.599,86 por hora; $455.160,14 mensual.

Cuarta categoría (tareas de cuidado)

  • Con retiro: $4.012,14 por hora; $455.160,14 mensual.
  • Sin retiro: $3.599,86 por hora; $505.578,34 mensual.

Quinta categoría (tareas generales)

  • Con retiro: $3.599,86 por hora; $410.773,52 mensual.
  • Sin retiro: $3.348,37 por hora; $455.160,14 mensual.
