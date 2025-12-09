Necochea: desesperada búsqueda de un adolescente que intentó cruzar el río Quequén nadando y desapareció

Gonzalo Ferloni entró al agua el domingo por la tarde y desde entonces está desaparecido. “Le pido al intendente que manden más gente para encontrar a mi hijo porque es una vergüenza cómo lo están buscando”, lamentó Sandra, la madre del joven.

Ferloni habría entrado al agua con la intención de cruzar el río para llegar hasta la costa de Necochea

En las primeras horas de este martes continúa la búsqueda de un adolescente de 18 años que desapareció el domingo por la tarde cuando entró al río Quequén Grande . Fue visto por última vez en el sector de las canchas de fútbol ubicadas frente a la terminal de Ómnibus.

Triple intento de femicidio en Solano: atacó a su pareja, a su beba, a su suegra, escapó y está prófugo

Según los testimonios recabados por efectivos de la Comisaría Segunda de Quequén, el joven, identificado como Gonzalo Ferloni , habría entrado al agua con la intención de nadar de costa a costa hasta llegar a Necochea . Sin embargo, fue perdido de vista.

Las autoridades fueron notificadas de inmediato y se activó el protocolo de emergencia, pero desde entonces hasta horas de la tarde de este lunes no había novedades sobre su paradero. Es por ello que este martes continúan con la búsqueda con gomones, buzos y una moto de agua.

Además, se abocaron a la búsqueda los bomberos de Necochea e integrantes del área defensa civil. De igual modo, la familia está desesperada ya que considera que el personal presente no es el suficiente.

“ Le pido al intendente que mande más gente para encontrar mi hijo porque es una vergüenza como lo están buscando. Que mande más buzos porque dicen que no hay oxígeno. Que busquen por aire, en el mar también les pido, porque en el mar no están buscando”, pidió Sandra, la madre del adolescente, en diálogo con C5N.

Al mismo tiempo, la mujer aseguró que si bien la Policía están haciendo el trabajo, cree que es insuficiente: “Que pongan más Policías en la orilla, tanto acá en Quequén como en Necochea que no hay”.

“La Policía dice que los amigos no pueden hablar porque son menores de edad, pero a mí me gustaría que se acerquen y me expliquen qué fue lo que pasó por qué cruzaron el río. Solo quiero saber qué es lo que hizo mi hijo en ese momento”, indicó Sandra.

Por su parte, la hermana del joven explicó que Gonzalo, que no sabía nadar, entró al río, "llegó hasta la mitad, empezó a dar manotazos porque gritaba que no podía más": "Los amigos intentaron ayudarlo, pero tampoco sabían nadar y se volvieron a la orilla que estaban desesperados".

Respecto a la búsqueda, explicó que uno de los buzos se descompuso en el lugar donde los perros señalaron que podría estar Gonzalo, pero se tuvieron que ir. "Los perros que iban en los gomones se quieren tirar ahí, pero nadie baja porque los buzos no tienen más oxígeno", agregó.

Cómo es el operativo para la búsqueda del adolescente que intentó cruzar el río en Quequén

Según detalló el director de Defensa Civil, Augusto Fulton, en diálogo con Noticias de Necochea, la búsqueda “se está realizando en el sector donde desapareció”. “Desde la Dirección de Defensa Civil estamos brindando apoyo logístico y acompañando a la búsqueda”, indicó.

Además, las autoridades pidieron que aquellos que pueda dar información se acerque a la comisaría más cercana o se comunique con los números de emergencia.