9 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Necochea: desesperada búsqueda de un adolescente que intentó cruzar el río Quequén nadando y desapareció

Gonzalo Ferloni entró al agua el domingo por la tarde y desde entonces está desaparecido. “Le pido al intendente que manden más gente para encontrar a mi hijo porque es una vergüenza cómo lo están buscando”, lamentó Sandra, la madre del joven.

Por

Ferloni habría entrado al agua con la intención de cruzar el río para llegar hasta la costa de Necochea

En las primeras horas de este martes continúa la búsqueda de un adolescente de 18 años que desapareció el domingo por la tarde cuando entró al río Quequén Grande. Fue visto por última vez en el sector de las canchas de fútbol ubicadas frente a la terminal de Ómnibus.

Te puede interesar:

Triple intento de femicidio en Solano: atacó a su pareja, a su beba, a su suegra, escapó y está prófugo

Según los testimonios recabados por efectivos de la Comisaría Segunda de Quequén, el joven, identificado como Gonzalo Ferloni, habría entrado al agua con la intención de nadar de costa a costa hasta llegar a Necochea. Sin embargo, fue perdido de vista.

Las autoridades fueron notificadas de inmediato y se activó el protocolo de emergencia, pero desde entonces hasta horas de la tarde de este lunes no había novedades sobre su paradero. Es por ello que este martes continúan con la búsqueda con gomones, buzos y una moto de agua.

Además, se abocaron a la búsqueda los bomberos de Necochea e integrantes del área defensa civil. De igual modo, la familia está desesperada ya que considera que el personal presente no es el suficiente.

Le pido al intendente que mande más gente para encontrar mi hijo porque es una vergüenza como lo están buscando. Que mande más buzos porque dicen que no hay oxígeno. Que busquen por aire, en el mar también les pido, porque en el mar no están buscando”, pidió Sandra, la madre del adolescente, en diálogo con C5N.

Al mismo tiempo, la mujer aseguró que si bien la Policía están haciendo el trabajo, cree que es insuficiente: “Que pongan más Policías en la orilla, tanto acá en Quequén como en Necochea que no hay”.

La Policía dice que los amigos no pueden hablar porque son menores de edad, pero a mí me gustaría que se acerquen y me expliquen qué fue lo que pasó por qué cruzaron el río. Solo quiero saber qué es lo que hizo mi hijo en ese momento”, indicó Sandra.

Por su parte, la hermana del joven explicó que Gonzalo, que no sabía nadar, entró al río, "llegó hasta la mitad, empezó a dar manotazos porque gritaba que no podía más": "Los amigos intentaron ayudarlo, pero tampoco sabían nadar y se volvieron a la orilla que estaban desesperados".

Respecto a la búsqueda, explicó que uno de los buzos se descompuso en el lugar donde los perros señalaron que podría estar Gonzalo, pero se tuvieron que ir. "Los perros que iban en los gomones se quieren tirar ahí, pero nadie baja porque los buzos no tienen más oxígeno", agregó.

Cómo es el operativo para la búsqueda del adolescente que intentó cruzar el río en Quequén

Según detalló el director de Defensa Civil, Augusto Fulton, en diálogo con Noticias de Necochea, la búsqueda “se está realizando en el sector donde desapareció”. “Desde la Dirección de Defensa Civil estamos brindando apoyo logístico y acompañando a la búsqueda”, indicó.

Además, las autoridades pidieron que aquellos que pueda dar información se acerque a la comisaría más cercana o se comunique con los números de emergencia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las cámaras ocultas estaban conectadas a un cableado oculto en el techo.

Alquilaba el departamento a jóvenes estudiantes y las grababa las 24 horas: la trama oculta más perversa

play

Un gendarme defendió a un vecino en un robo en Aldo Bonzi: hay un delincuente muerto

Las menores desaparecieron sin dejar rastro.

Buscan a dos hermanas que desaparecieron en Misiones sin dejar rastro

El siniestroocurrió en la plaza Garibaldi, ubicada en calle 37 y avenida12. 

Tragedia en Miramar: perdió el control de su camioneta, se subió a la vereda y murieron dos personas

El edificio de calle Huergo al 300 en donde se mató el jubilado. 

Un policía retirado de 82 años se quitó la vida tras discutir con su esposa

El barrio Luján, en Bahía Blanca, fue el escenario del trágico ataque.

Mató a su hermano de una puñalada por una discusión familiar e hirió a otro de un palazo en la cabeza

Rating Cero

Se separaron Moritán y Crivocapich.

La ex del ex: se separaron Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich, tras seis meses de relación

El renovado rubio iluminado que marca el nuevo estilo de Mica Tinelli.

La impresionante transformación de Mica Tinelli: se cambió el look y será en 2026

George Clooney y Adam Sandler con actuaciones destacadas en la nueva película de Netflix. 
play

La nueva película de Netflix protagonizada por George Clooney y Adam Sandler

La serie se instaló rápidamente entre las más comentadas del catálogo gracias a su mezcla de drama, acción y atmósfera de western clásico.
play

La miniserie de Netflix cargada de lucha por el poder que es furor

Rosalía se levantó del asiento al ver la cucaracha.

Insólito incidente en Brasil: Rosalía salió corriendo de una entrevista a los gritos y aterrada

El estreno de Jay Kelly es la señal más inequívoca de un gran cambio de época. Como la llegada de esta película al catálogo de Netflix se anunció para el 5 de diciembre y los principales complejos multipantalla se negaban a exhibirla en pantalla grande
play

De qué se trata Jay Kelly, la película con George Clooney y Adam Sandler que causa furor en Netflix

últimas noticias

Luis Caputo destacó la baja de retenciones al campo anunciada este martes.

Caputo defendió la baja de retenciones: "Nuestro compromiso con el campo es desde el día 1"

Hace 8 minutos
El caso que aún sigue sin resolverse, en el cual la niña reconocida a nivel mundial fue asesinada

Fue un crimen de 1996, sigue sin resolverse pero el año pasado se reabrió la investigación: cuál es el caso

Hace 19 minutos
play

Cortes en avenida Pavón y el Puente Pueyrredón en reclamo por la reforma laboral: aplican el protocolo antipiquetes

Hace 24 minutos
ARCA dió información sobre la fecha límite para hacer este trámite

Definido: cuándo será la próxima recategorización del monotributo de ARCA

Hace 29 minutos
Se separaron Moritán y Crivocapich.

La ex del ex: se separaron Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich, tras seis meses de relación

Hace 34 minutos