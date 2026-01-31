31 de enero de 2026 Inicio
Buenas noticias para Bastian: mejora su salud y podría ser trasladado al Hospital Garrahan

En el último parte médico del niño de 8 años que fue atropellado en Pinamar, se detalló que le retiraron el respirador y que registró una leve mejoría en su cuadro.

Jimena Paternoster | C5N

Bastián, el nene de 8 años que fue atropellado tras un violento choque entre un UTV y una camioneta Volkswagen Amarok en la zona de La Frontera, en Pinamar, muestra señales alentadoras en medio de un cuadro que sigue siendo delicado.

En las últimas horas se conoció un nuevo parte médico que llevó algo de alivio a su familia. Fue su madre, Macarena Collantes, quien compartió la noticia más esperada: el pequeño comenzó a respirar por sus propios medios.

Está respirando por sí solo y lo conectan por la noche para que no se canse, es una alegría enorme”, expresó este viernes, visiblemente emocionada, poco antes de recibir la visita de integrantes de la organización Madres del Dolor.

El niño permanece internado en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) de Mar del Plata, donde los profesionales siguen de cerca su evolución. Aunque continúa bajo estricta supervisión, que le hayan quitado el respirador es considerado clave dentro del proceso de recuperación.

“Sos increíble, Basti, todos los días nos demostrás lo increíble que sos”, escribió su mamá, quien además pidió que continúen las cadenas de oración. La familia ahora queda a la espera de posible traslado al Hospital Garrahan

Según trascendió, el cambio de centro de salud permitiría que el nene reciba atención aún más especializada y, al mismo tiempo, facilitaría el acompañamiento de sus seres queridos, ya que la familia reside en el área metropolitana.

