Lali agotó su primer River en dos horas y anunció una segunda fecha: cuándo salen a la venta las entradas

La artista vendió todos los boletos para la función del 6 de junio en el estadio Monumental y publicó una nueva función.

Lali agotó su primer River en dos horas.

Lali agotó su primer River en dos horas.

Luego de convertirse en la primera artista mujer en agotar cinco estadios Vélez en un año, Lali agotó su primer River en dos horas en el marco de su gira No vayas a atender cuando el demonio llama que estaba programado por el 6 de junio. Por lo que sumó un segundo show para el 7 de junio con entradas ya disponibles a través de AllAccess.

Lali se presentará por primera vez en River, el club de sus amores.
Lali Espósito anunció su primer show en River: fecha y cuándo comprar las entradas

La cantante no para de romper récords y, luego de una serie de especulaciones sobre su posible show en el estadio Más Monumental, hizo el esperado anuncio en su último show en el estadio José Amalfitani delante de miles de personas, quienes hicieron caso y compraron todos los tickets.

En el mismo año del lanzamiento del álbum, el cual supera los 140 millones de reproducciones, alcanzó el Top 5 Global de Spotify y se convirtió en el disco más vendido del año, no solo llenó estadios en Argentina, sino que también se extendió para Uruguay y España.

Lali (1)

Su impacto en los escenarios fue tanto que pasó a la pantalla, ya que también lanzó su documental producido en el país y estrenado en Netflix llamado LALI: la que le gana al tiempo.

Lali compartió un posteo en su cuenta de Instagram en el que contó los valores de los tickets:

  • Campo delantero: $130.000 más cargos de servicio.
  • Campo general: $70.000 más cargos de servicio.
  • Plateas San Martín y Belgrano preferenciales: $110.000 más cargos de servicio.
  • Plateas San Martín y Belgrano altas: $75.000 más cargos de servicio.
  • Platea Sívori media: $80.000 más cargos de servicio.
  • Platea Sívori alta: $50.000 más cargos de servicio.
