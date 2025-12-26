Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: "Se mantiene la indicación de internación" La exmandataria continúa con la recuperación en el Sanatorio Otamendi, tras ser intervenida por un cuadro de apendicitis. Por + Seguir en







Cristina Kirchner permanecerá internada.

La expresidenta Cristina Kirchner continuará internada en el Sanatorio Otamendi, donde se recupera tras ser intervenida quirúrgicamente de un cuadro de apendicitis aguda por peritonitis localizada. Así lo señala el último parte médico dado a conocer este viernes por el centro médico donde la exmandataria permanece internada hace una semana.

"Informamos que la Dr. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso", señala en un primer momento el parte.

Luego detalla que la expresidenta "continúa con dieta líquida, sin poder progresar hasta el momento a sólidos". "Por el momento se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación del estado de íleo", concluye el documento firmado por la Dr. Marisa Lanfranconi, directora médica del Sanatorio Otamendi.

parte médico cristina 26/12 De esta manera, Cristina continuará internada para monitorear constantemente su evolución y prevenir complicaciones asociadas tanto a la peritonitis como al íleo, y asegurar la estabilidad médica. Hasta el momento, el Sanatorio Otamendi no indicó una fecha estimada de cuando podrá ser dada de alta y continuar su evolución en San José 1111, el departamento ubicado en el barrio porteño de Constitución donde cumple prisión domiciliaria.