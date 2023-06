Desbloquearon el iPad de Natacha Jaitt: esperan que tenga información clave

"Esto es un atropello judicial. A mí no me pone contento, porque tendría que haber pasado al mes o a las dos semanas de que a Natacha la matan para investigar donde se tenía que investigar, y no después de cuatro años y medio, que es una vergüenza", expresó Ulises Jaitt, hermano de Natacha, a C5N.

El conductor sostuvo que "obviamente" había información importante en la tablet, pero no tiene "ninguna fe" en el resultado de las pericias. "En estos cuatro años y medio la manosearon y habrán borrado todo lo que encontraron. Es el dispositivo de la historia argentina que más tardó en desbloquearse; no es casualidad", señaló.

"Yo recusé a los fiscales porque no investigaron nada, nos negaron todo, la autopsia fue truchada. Estamos en un pantano gigantesco, la causa de Natacha está empantanada por donde la mires. Es una vergüenza lo que le hicieron", se lamentó.

Natacha Jaitt falleció el 23 de febrero de 2019 en una habitación de Xanadú, un complejo de eventos en la zona de Villa La Ñata, Tigre. La autopsia determinó que su muerte se debió a una sobredosis de cocaína y nunca hubo un imputado en la causa.