Muerte de Natacha Jaitt: abrirán la tablet y se espera que avance la investigación

“En la causa Natacha hay una corrupción tremenda. Vengo viviendo un calvario judicial. Recusé a los fiscales y ahora hicimos la denuncia a la Procuración de la Provincia de Buenos Aires que es una instancia más alta, porque estamos ante fiscales corruptos que no investigan, que nos negaron todo, careos, contradicciones. Presentamos un montón de pruebas para que los llamen a indagatoria y no han hecho nada”, denunció en una entrevista televisiva.

“Lo de la tablet es un manoseo espantoso que hicieron. Recordemos que Natacha había hecho denuncias muy importantes de la pedofilia", añadió.

Además se refirió a la recordada visita de su hermana al programa de Mirtha Legrand y señaló que esa noche "en Twitter no paraba y de repente bajó la orden que esa tablet no se tenía que abrir”.

El hermano de Natacha explicó que el dispositivo “primero no la pudo abrir, entre comillas no pudo, la Policía de la Ciudad. Después yo veo que con la causa Báez Sosa la Policía Federal de Mar del Plata abre los celulares de los rugbiers que es el mismo sistema operativo que la tablet de Natacha, que es Apple, entonces decimos ‘¿Por qué no la abren esos peritos?’”.

“No nos dieron bola, nos mandaron a la Policía de la Provincia... Los de la Provincia tampoco pudieron, entre comillas. Después nos mandaron a una empresa israelí, que Gendarmería está ahí hace tres años”, enumeró las distintas irregularidades que se presentaron alrededor de la investigación por la muerte de la modelo.

Natacha Jaitt Ulises Jaitt Natacha Jaitt junto a su hermano Ulises

Por otra parte, el periodista Luis Ventura reveló en A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco en América TV una situación que vivió junto a la mediática.

"Voy a decir una cosa, no sé si es el mismo aparato o no pero yo vi, en Honduras y Fitz Roy, material que había en una tablet. Ella vino a ofrecerme y me dijo 'tengo esto para mostrarte'", relató el presidente de Aptra.

“Había mucha gente conocida y me asustó lo que vi”, agregó y contó qué le respondió en ese momento a Natacha: “Yo en ese no me quería meter”.