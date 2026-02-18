18 de febrero de 2026 Inicio
Violento choque entre un camión y un patrullero en Villa Pueyrredón

Tras el impacto, el móvil policial quedó con su parte delantera destruida, mientras que el camión sufrió daños sobre su costado derecho. El SAME trasladó al policía que manejaba el patrullero.

El patrullero terminó subido a la vereda.

Un camión y un patrullero protagonizaron un fuerte choque a la altura de Francisco Beiró y Caracas, en el barrio porteño de Villa Pueyrredón. Un carril se encuentra interrumpido al tránsito.

El hecho tuvo lugar en una intersección de alto tránsito por los ingresos y egresos a la Ciudad por su cercanía a General Paz, a metros del club Arquitectura. Según las primeras investigaciones, el camión circulabaen dirección a Los Incas, mientras que el camión circulaba en dirección hacia General Paz.

Debido al impacto, el camión terminó con su costado derecho dañado, mientras que el patrullero se llevó la peor parte ya que la parte delantera quedó prácticamente destruida. Sin heridos de gravedad, el conductor del móvil policial fue trasladado por el SAME.

En tanto, trabaja la Policía de la Ciudad realizando las pericias conrrespondientes para determinar las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos.

