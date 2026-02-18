Atención ANSES: se dieron a conocer 2 datos claves para jubilados y pensionados en marzo 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social reveló detalles claves para el próximo mes. Por + Seguir en







Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ANSES

La ANSES ya estableció el calendario de pagos para jubilados y pensionados de marzo de 2026, dejando en claro que ya hay un aumento confirmado.

Este incremento se define a partir del IPC de enero, y el cual estuvo a cargo del INDEC.

Los jubilados y pensionados cobran con un aumento del 2,9% ya incorporado en sus haberes, este se liquida automáticamente.

Te mostramos las fechas establecidas de cobro mensual según tu terminación del DNI. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos para jubilados y pensionados de marzo de 2026, que llega con un aumento ya confirmado por el esquema de movilidad vigente. Las fechas se organizan, como es habitual, según la terminación del DNI y el tipo de prestación que cobra cada beneficiario.

El incremento de marzo se define a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, que fue del 2,9% y estuvo a cargo del INDEC. Ese porcentaje se aplica sobre los haberes de febrero y alcanza tanto a jubilaciones y pensiones contributivas como a las Pensiones No Contributivas, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Aumentan las jubilaciones y pensiones de ANSES en marzo 2026 Finalmente, en marzo los jubilados cobran con un aumento del 2,9% ya incorporado en sus haberes, que se liquida automáticamente junto con el pago mensual. En el caso de quienes perciben la jubilación mínima, el incremento se suma además al bono previsional vigente, mientras que para los haberes superiores el refuerzo se paga de forma proporcional, según los topes establecidos por ANSES.

1770131440421-anses-jubilacion Jubilados y pensionados de ANSES: cuándo cobro en marzo 2026 Jubilados que cobran la mínima -DNI terminado en 0 : a partir del 9 de marzo de 2026.

: a partir del 9 de marzo de 2026. - DNI terminado en 1 : a partir del 10 de marzo de 2026.

: a partir del 10 de marzo de 2026. - DNI terminado en 2 : a partir del 11 de marzo de 2026.

: a partir del 11 de marzo de 2026. -DNI terminado en 3: a partir del 12 de marzo de 2026.

a partir del 12 de marzo de 2026. - DNI terminado en 4: a partir del 13 de marzo de 2026.

a partir del 13 de marzo de 2026. - DNI terminado en 5 : a partir del 16 de marzo de 2026.

: a partir del 16 de marzo de 2026. - DNI terminado en 6 : a partir del 17 de marzo de 2026.

: a partir del 17 de marzo de 2026. - DNI terminado en 7 : a partir del 18 de marzo de 2026.

: a partir del 18 de marzo de 2026. -DNI terminado en 8 : a partir del 19 de marzo de 2026.

: a partir del 19 de marzo de 2026. -DNI terminado en 9: a partir del 20 de marzo de 2026. Jubilados que superan la mínima - DNI terminados en 0 y 1 : a partir del 23 de marzo de 2026.

: a partir del 23 de marzo de 2026. - DNI terminados en 2 y 3 : a partir del 25 de marzo de 2026.

: a partir del 25 de marzo de 2026. - DNI terminados en 4 y 5 : a partir del 26 de marzo de 2026.

: a partir del 26 de marzo de 2026. - DNI terminados en 6 y 7 : a partir del 27 de marzo de 2026.

: a partir del 27 de marzo de 2026. -DNI terminados en 8 y 9: a partir del 30 de marzo de 2026. Pensiones no Contributivas -DNI terminados en 0 y 1 : a partir del 9 de marzo de 2026.

: a partir del 9 de marzo de 2026. -DNI terminados en 2 y 3: a partir del 10 de marzo de 2026.

a partir del 10 de marzo de 2026. -DNI terminados en 4 y 5: a partir del 11 de marzo de 2026.

a partir del 11 de marzo de 2026. -DNI terminados en 6 y 7: a partir del 12 de marzo de 2026.

a partir del 12 de marzo de 2026. -DNI terminados en 8 y 9: a partir del 13 de marzo de 2026. Anses - Jubilación Pexels