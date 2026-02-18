Video: la pelea de Shia LaBeouf en Nueva Orleans que terminó con su arresto El actor fue arrestado por presuntamente golpear al dueño de un bar durante la noche del Mardi Gras. En varios videos se puede ver cómo lo golpean y es trasladado en una ambulancia. Sin embargo, tras su liberación, fue visto por fanáticos nuevamente en la Bourbon Street. + Seguir en







El actor Shia LaBeouf fue nuevamente detenido por una pelea. Captura video The Sun

Shia LaBeouf fue nuevamente protagonista de un escándalo: fue arrestado en las calles de Nueva Orleans tras protagonizar una pelea. En redes sociales comenzaron a circular varios videos donde se puede ver la riña entre un par de hombres, entre ellos el actor.

Según informó TMZ, LaBeouf estuvo involucrado en un altercado a la salida de un bar, donde presuntamente golpeó al dueño del lugar. A raíz de esto terminó dentro de una ambulancia; en varios videos se puede ver cómo dos hombres intentan reducirlo en el piso, mientras otro llama a las autoridades por su celular.

Este lunes "Shia fue arrestado y enfrenta dos cargos de agresión simple", añadieron; en redes sociales, el video se viralizó rápidamente, generando repercusiones entre sus fanáticos. No es la primera vez que el actor termina preso, ya que tiene antecedentes de adicción y problemas de salud mental.

En el año 2017, en Georgia, ingresó en rehabilitación por orden judicial por intoxicación pública y alteración del orden público.

Desde el Departamento de Policía de Nueva Orleans emitieron un comunicado donde informaron que "un hombre identificado como Shia LaBeouf, de 39 años, estaba causando disturbios y volviéndose cada vez más agresivo en un negocio de Royal Street".