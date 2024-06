Caso Loan: Javier Milei se reunió con Patricia Bullrich con eje en la investigación

En una publicación en su cuenta de la red social X (ex Twitter), Bullrich expuso que se encontró con Milei y detalló los puntos del cónclave sobre el caso del niño de cinco años que desapareció en la provincia correntina: "Me reuní con el Presidente Javier Milei para brindarle un estado de situación detallado sobre el trabajo que estamos llevando adelante en la búsqueda de Loan".

"Durante la reunión, expuse todas las acciones que hemos tomado hasta el momento, destacando el esfuerzo incansable de nuestro equipo y de todas las personas involucradas", agregó sobre el rol de las autoridades en la investigación.

Por último, prometió que los responsables del hecho estarán en prisión: "Estamos utilizando todos los recursos disponibles para encontrar a Loan. Los culpables van a pagar por esto tras las rejas".

Desaparición de Loan: Bullrich deslizó que no hay pistas firmes en la investigación y que todavía lo buscan en Corrientes

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, deslizó que a 13 días de la desaparición de Loan Danilo Peña aún no hay pistas firmes y la causa "está en un limbo judicial", ya que se sigue la hipótesis de trata de personas por la que pasó al fuero federal pero "no se va a descartar" la búsqueda y rastrillaje en Corrientes.

"Ha entrado esta causa a una etapa distinta que aún se está definiendo la competencia. Ya están todos los equipos de alta especialización de las fuerzas federales en un comando unificado a cargo de un comisario experto en búsqueda de personas y en este tipo de operaciones complejas", explicó este miércoles.

Bullrich, quien este martes viajó a Goya para "ordenar la investigación", señaló a TN que "hay que analizar hasta el último detalle y hacer pericias de alta calidad y alto nivel" para "encontrar los datos que nos den una certeza, un camino", ya que "los fiscales provinciales tienen un punto ciego".

"Hay un momento en que una parte de la familia sale de la casa a un naranjal y a partir de ahí hay una pérdida total y absoluta de la razón por la que se apartó, desapareció, no se encontró más a Loan en ese grupo. Por otro lado, no hay un momento en el que eso ocurre: no hay un ruido de un auto, no hay un auto que se va, no hay ningún indicio que muestre ese momento", sostuvo.

En ese sentido, consideró que "la situación hay que mirarla y pensarla con mucho detalle para saber si la hipótesis de los fiscales provinciales por la que pasan esta causa a la Justicia federal es una hipótesis a seguir, que es quién lo extrajo, cómo, en qué vehículo, de qué manera, en qué momento".