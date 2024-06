El testimonio que podría ser clave en el caso Loan: "No sé si él vendió a la criatura o lo entregó"

"Está bien que esté detenido mi hermano, porque no sé si él vendió a la criatura o Antonio le entregó a Victoria porque necesitaba plata. No sé qué está pasando con Antonio Benítez. Mejor que la Policía lo tenga detenido. Que le pegó unos cuantos. Ojalá no lo larguen más", expresó la mujer en diálogo con la periodista Mariela López Brown.

"Él estaba necesitando plata, tenía una deuda, dijo Antonio. Mi hermano capaz le llevó a Loan. Yo confío que le entregó a Loan a Victoria", agregó la mujer.

"Está bien que esté detenido, a mi mamá ya no le hace caso. Ojalá que aparezca ese muchachito. Si está vivo o está muerto, va a aparecer. La Policía acá me dijo que mi hermano tenía droga, que vendía droga también. Vendía droga mi hermano "También está acusado con 'Fierrito' de robar vacas", completó la mujer en referencia del otro detenido en la causa, Daniel "Fierrito" Ramírez.

La declaración condice que una serie de audios que la mujer realizó el día de la desaparición. Se trata de una versión que tenía la policía local, acusada de encubrimiento, que no llegó nunca en poder del fiscal. Ahora, esos audios son analizados por la justicia federal.

Los audios

Hombre - No le preguntaste ¿Usted conoce a la pareja que estaba con él?

Mujer - Ese es "Fierrito". Yo no lo conocía"

Hombre -¿Fierrito le llaman?

Mujer - Fierrito

Hombre 2 - ¿Es el que está detenido?

Mujer - La mujer también está detenida. Los tres están detenidos. Cuatro con la mujer de Antonio. Yo le dije al comisario cuando me citaron a mí. Usted le tiene que hablar a Antonio ¿Qué hicieron con esa criatura?

Hombre - Si, pero si pasó algo no está lejos de la casa.

Mujer - No. Porque está la casa de su abuela. Está guacha. Tres casas más tenés que recorrer.

Hombre - ¿Y él con la moto iba solo en aquel camino o venía para este lado?

Mujer - No, él venía de por allá con la moto. Saliendo de la casa de la suegra Antonio. Y por qué volvió otra vuelta y se cambió la ropa y se fue otra vuelta el. Con camisa andaba. Dice que vino a buscar nafta para Fierrito porque fierrito tiene que tener nafta en el auto. Y cuando se fue Antonio con la nafta para fierrito ya no estaba más la criatura. Cuando dijo ¿Y el muchachito dónde está? A dónde se fue le dijeron a Antonio con la mujer y Fierrito. Desapareció. Yo voy a llamar a la policía, le dijo Antonio. No déjale nomás, le decía la mujer, Nosotros lo vamos a buscar y después vamos a hacer la denuncia. Imaginate como es el asunto a ahí. O este Antonio le mató al muchachito o lo entregó a alguno