Desaparición de Loan: Bullrich deslizó que no hay pistas firmes en la investigación y que todavía lo buscan en Corrientes

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, deslizó que a 13 días de la desaparición de Loan Danilo Peña aún no hay pistas firmes y la causa "está en un limbo judicial", ya que se sigue la hipótesis de trata de personas por la que pasó al fuero federal pero "no se va a descartar" la búsqueda y rastrillaje en Corrientes.

Bullrich, quien este martes viajó a Goya para "ordenar la investigación", señaló a TN que "hay que analizar hasta el último detalle y hacer pericias de alta calidad y alto nivel" para "encontrar los datos que nos den una certeza, un camino", ya que "los fiscales provinciales tienen un punto ciego".

"Hay un momento en que una parte de la familia sale de la casa a un naranjal y a partir de ahí hay una pérdida total y absoluta de la razón por la que se apartó, desapareció, no se encontró más a Loan en ese grupo. Por otro lado, no hay un momento en el que eso ocurre: no hay un ruido de un auto, no hay un auto que se va, no hay ningún indicio que muestre ese momento", sostuvo.

En ese sentido, consideró que "la situación hay que mirarla y pensarla con mucho detalle para saber si la hipótesis de los fiscales provinciales por la que pasan esta causa a la Justicia federal es una hipótesis a seguir, que es quién lo extrajo, cómo, en qué vehículo, de qué manera, en qué momento".

Bullrich viajó a Corrientes y se reunió con el gobernador Valdés. Bullrich viajó este martes a Corrientes, donde se formó un comando unificado de fuerzas federales.

Respecto al rastro de olor de Loan que los perros entrenados detectaron en los dos vehículos del matrimonio Pérez-Caillava, detenidos en la causa, la ministra indicó que "todas esas pericias se van a reconfirmar y volver a analizar a fondo. Es la única pericia que indica que podría haber estado en un auto, pero ese auto salió antes", recordó.

Añadió que este martes se reunió con la jueza a cargo de la causa, Cristina Pozzer Penzo, y acordaron "seguir el rastrillaje" en los alrededores de la casa de la abuela de Loan. "Son zonas que en algunos lugares son planicies pero en otros no: hay todo tipo de animales, hay lugares de monte bajo muy tupido, hay esteros", enumeró.

Sin embargo, tampoco se descarta que Loan se encuentre fuera del país. "Han llegado muchos llamados al 134 con hipótesis de Paraguay y ellos han respondido de manera inmediata. Hay muchas zonas de nuestra frontera que son ciudades mixtas, con lo cual también se ha tomado contacto con la policía brasileña", expresó Bullrich.

"Veremos cuál va a ser la decisión, si va a haber más gente del Ministerio que va a estar al lado de la jueza y los fiscales", agregó, algo que se resolverá en el transcurso de este miércoles. "Tenemos un equipo de primer nivel esperando a ver qué pasa, porque todavía está en un limbo judicial", reconoció.

"Hemos quedado con la jueza, los fiscales, la PROTEX (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas), Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, todos, en preservar la información de la causa. No puedo dar información. Los mejores peritos que tiene la Argentina están en este momento en Goya trabajando", concluyó.