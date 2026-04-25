25 de abril de 2026 Inicio
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Violencia de género: Pamela Pombo denunció al ex Puma Patricio Albacete

La exvedette llevó su caso ante la Justicia, después de meses de ataques físicos de parte del exintegrante de Los Pumas. El video de la golpiza que publicó Yanina Latorre.

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La pareja se casó en junio de 2024 y se separó en noviembre de 2025.

La pareja se casó en junio de 2024 y se separó en noviembre de 2025.

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La vida de Pamela Pombo dio un giro dramático, a menos de dos años de su casamiento, ya que denunció por violencia de género a su marido, el exintegrante de Los Pumas Patricio Albacete.

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Este viernes se viralizó en redes un video con gritos, golpizas y hasta un intento de ahorcamiento por parte del deportista donde la exvedette pedía por su vida. El caso ya está en la Justicia y, hasta ahora, el rugbier eligió no hablar del tema.

La fisicoculturista se separó de su marido en noviembre del 2025, y decidió dar a conocer el calvario que vivió como víctima de violencia de género en su hogar. Según contó la mediática, la violencia fue escalando desde el momento de la boda, en junio de 2024, hasta llegar a temer por su vida.

Además, Pombo dio evidencias de la violencia económica que ejerció sobre ella, y cómo Albacete interpuso una medida cautelar para desalojarla de la casa familiar: "Hace siete meses que estoy en alerta, que no duermo, que no como bien", confesó en televisión.

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Las pruebas: el registro de las cámaras de seguridad

Pamela Pombo acercó a la fiscalía de género las imágenes de las cámaras de seguridad, que instaló en su momento en la casa donde convivía con Patricio Albacete para monitorear a sus mascotas. Las imágenes dan cuenta de una golpiza del exsegunda línea de Los Pumas hacia la mujer.

En el programa SQP, de América, con la conducción de Yanina Latorre, la exvedette detalló: "Al principio intenté sostener la relación, con miedo, frustración y ganas de creer que podía cambiar. Hicimos terapia de pareja, puse todo de mí, pero llegué a un límite. Me daba miedo", aseguró.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

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