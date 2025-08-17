Denunciaron un presunto caso de abandono de animales en el Aquarium de Mar del Plata

La Fundación Fauna Argentina y varios residentes de Mar del Plata dieron cuenta del estado de varios delfines y lobos marinos en tanques deteriorados y con agua sucia. La intervención del intendente.

La Fundación Fauna Argentina y varios residentes de Mar del Plata denunciaron este sábado el estado de "aparente abandono" de los animales que permanecen en el ex Aquarium . Las imágenes compartidas en redes sociales muestran a varios delfines y lobos marinos en tanques deteriorados y con agua sucia.

Mar del Plata: una viuda negra durmió a un hombre y le desvalijó el departamento

La denuncia fue encabezada por el presidente de Fundación Fauna Argentina, Juan Antonio Lorenzanni , quien puso de manifiesto la situación de los animales, que llevarían así unos cinco meses.

"A simple vista el agua está de color verdosa y los animales en aparentemente abandono" , criticó el referente ambientalista sobre la situación que atravesarían los ejemplares. Además, algunos vecinos que ingresaron al lugar remarcaron que los animales "están abandonados, muertos de hambre y con el agua podrida" .

El medio marplatense 0223 habló con varios vecinos de la zona, y uno de ellos expresó: "Me muero de dolor, es terrible. ¿Será que alguien les dará de comer? Hace cinco meses que están ahí, es raro que estén vivos si no comen" .

Ante este panorama, Lorenzani indicó que hace dos meses habían enviado una carta a Fauna provincial para conocer cuál había sido el destino que tuvieron los ejemplares del predio. No obstante, indicó que nunca obtuvieron una respuesta y reprochó: "Las imágenes hablan por sí solas" .

"Funcionarios, cumplan con su deber, para eso están, sino renuncien y den paso a gente capacitada de verdad", criticó el director de Fundación Fauna Argentina, para luego condenar la existencia de los "centros de cautiverio" de animales.

Cuando la denuncia ganó visibilidad en las redes sociales, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, utilizó esa misma vía para informar que realizarán una denuncia penal contra los responsables del presunto abandono a los delfines y al lobo marino.

"Estamos presentando una denuncia penal, solicitamos una inspección ocular y una pericia técnica", explicó a través de una publicación en su cuenta de X, tras señalar que las tareas serían llevadas a cabo por la Dirección de Maltrato Animal municipal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gmontenegro_ok/status/1956877203654013221&partner=&hide_thread=false Graves denuncias en el ex Aquarium. Desde el Municipio ordené a la Dirección de Maltrato Animal actuar de inmediato: estamos presentando una denuncia penal, solicitamos una inspección ocular y una pericia técnica. Si las pruebas lo confirman, pediremos una cautelar de cuidado… pic.twitter.com/OZVHdtHa01 — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) August 17, 2025

Así, si las pericias confirmaban que se trataría de un caso de maltrato animal, se pediría una cautelar de cuidado integral. "En Mar del Plata no hay lugar para el maltrato animal", sentenció.

El cierre del Aquarium Mar del Plata

El ex Aquarium Mar del Plata, ubicado en la zona del faro de Punta Mogotes, cerró sus puertas el pasado 31 de marzo, luego de que la empresa The Dolphin Company alegara problemas para alcanzar un acuerdo sobre el monto de alquiler del predio donde operaba el complejo. Durante su funcionamiento también se había consolidado como un espacio dedicado a la educación, la investigación y la rehabilitación de la fauna marina.

"Todos los animales nacidos bajo cuidado humano serán reubicados en acuarios y zoológicos tanto nacionales como internacionales", aclararon en un comunicado. Esas acciones tenían como foco a los siete delfines nacidos en cautiverio y sus progenitores originarios del Caribe, que serían enviados hacia un oceanario de la región.

Las autoridades del acuario insistieron en que el criterio fundamental será garantizar el bienestar de cada especie, ya que muchas de ellas nacieron y vivieron en "entornos controlados" y no poseen condiciones para adaptarse a la vida silvestre.