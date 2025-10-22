España quitará en noviembre todos los homenajes que quedaron de la dictadura franquista La medida -que incluye desde nombres de calles hasta estatuas- ya se encontraba contemplada desde la sanción de la Ley de Memoria Democrática, promulgada hace tres años. Por







El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció que, a partir del próximo mes de noviembre, se publicará un catálogo de monumentos franquistas para "retirarlos de una vez por todas" de las calles del país.

“Estamos este año celebrando el inicio de la transición democrática como consecuencia de la muerte del dictador Francisco Franco. Y ya le anuncio que antes de que termine el mes de noviembre vamos a publicar en el Boletín Oficial del Estado todo el catálogo de elementos y de símbolos franquistas para que sean retirados de una vez por todas de nuestro país y de nuestras calles”, dijo este miércoles Sánchez durante la última sesión del Congreso de los Diputados.

Las declaraciones del presidente español sucedieron como una respuesta a Mertxe Aizpurua parlamentaria de EH Bildu, un espacio de izquierda que promueve la independencia vasca, quien le ha pedido "acabar con los espacios de impunidad" que disfrutan "el franquismo y el fascismo". Además, repudió que el partido político Falange, que propició el golpe de estado de Francisco Franco, en 1936, continúe siendo legal.

Entonces, Sánches le respondió a la parlamentaria Aizpurua que el próximo mes retirarán todos los homenajes que aluden a la dictadura franquista, desde nombres de calles, hasta estatuas. Esto ya se encontraba contemplado desde la sanción de la Ley de Memoria Democrática, promulgada hace tres años. Para ello se publicará el mes próximo un catálogo con todos los monumentos hacia el dictador Francisco Franco, lo cual coincidirá con el 50° aniversario de su muerte el próximo 20 de noviembre.