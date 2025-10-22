Cómo fue el divorcio de los padres de Miley Cyrus tras décadas de estar juntos

La separación de Tish Cyrus y Billy Ray Cyrus , tras casi tres décadas de matrimonio, marcó un antes y un después en la dinámica familiar de Miley Cyrus . Si bien el anuncio del divorcio oficial se concretó en 2022 , el proceso estuvo precedido por un largo periodo de distanciamiento, dificultades emocionales y replanteos personales .

Para Miley, esta situación implicó una transformación íntima: tuvo que redefinir la relación con sus padres, asumir nuevas responsabilidades afectivas y encontrar una forma de equilibrar su propia vida con las rupturas y reconstrucciones familiares. En sus palabras más recientes, reconoce que mirar la vida desde la adultez le permitió ver a sus padres también como personas , no solo como “mamá y papá”.

Billy Ray Cyrus y Tish Cyrus sorprendieron al confirmar oficialmente el fin de su matrimonio tras tres décadas juntos. La pareja, que ya había atravesado crisis anteriores, tomó esta vez una decisión definitiva, priorizando la armonía personal y familiar. En un comunicado conjunto, expresaron que su separación no está marcada por el resentimiento , sino por el deseo mutuo de iniciar nuevas etapas con respeto y afecto.

A lo largo de 30 años, construyeron una sólida historia familiar, acompañada de carreras públicas muy visibles. A pesar de las diferencias que surgieron con el tiempo, ambos aseguraron sentirse orgullosos de la vida compartida y de los vínculos que mantienen con sus hijos. La noticia llega en un momento en que los Cyrus ya se habían distanciado en lo cotidiano, lo que facilitó una separación más serena.

Este capítulo marca no solo el cierre de una relación emblemática en el mundo del espectáculo, sino también un recordatorio de que las rupturas pueden vivirse desde un lugar maduro y reflexivo. Para Billy Ray y Tish, la prioridad es mantener el bienestar familiar y seguir construyendo sus caminos individuales sin dejar de lado el cariño compartido.