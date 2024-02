Denuncian que el Gobierno cortó la ayuda a pacientes con cáncer

"Lo que se está viviendo es un desastre total, hay maldad en esto. No están entregando nada desde el 10 de diciembre", denunciaron distintas organizaciones de lucha contra el cáncer.

"Lo que se está viviendo es un desastre total, hay maldad en esto. No están entregando nada desde el 10 de diciembre. Nunca ha habido este nivel de desidia y maldad. No les interesa la salud pública", expresó Florencia Menéndez, referente de Alianza Argentina de Pacientes, en comunicación con el móvil de C5N.

Menéndez denunció que desde el cambio de gobierno, la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), que depende del ministerio de Capital Humano, no está entregando ningún medicamento a los pacientes.

La Dadse, programa creado en 2016 por una regulación de 2004, habilita la entrega de subsidios a personas físicas, a efectos de financiar la adquisición de medicamentos, insumos y productos médicos para la realización de prácticas médicas y se focaliza en la población de mayor vulnerabilidad. Con el ajuste económico del gobierno libertario, dicho programa fue paralizado.

"Lamentablemente la mayoría de los pacientes no está recibiendo medicamentos. Sería importante que comenzarán a entregarlo. Hasta diciembre se entregó medicación pero desde diciembre hasta ahora se dejó de entregar. Los pacientes no pueden hacer la continuidad de los tratamientos y su vida se va deteriorando", contó Debora Bosco, presidenta de la Fundación Solidaria Cáncer Argentina.

El testimonio más desgarrador lo aportó Roció Mendoza, madre de Pablo, un adolescente de 15 años que sufre leucemia linfoblástica aguda. "Me piden una medicación de alto precio. Cuesta 23 millones cada ampolla y son 8 ampollas las que necesita", relató la mujer.

"No tenemos respuesta. La salud de mi hijo se está deteriorando. Estoy pidiendo desesperada la medicación. Queremos que el Presidente se toque el corazón y vea que no es el caso de mi hijo solamente. Hay muchas personas que necesitan la medicación y hoy no pueden acceder por la burocracia que hay", completó.