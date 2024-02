La fuerte crítica de Daniel Grinbank a Javier Milei por desfinanciar la salud

El mítico productor, quién materializó los shows en Argentina de artistas como los Rolling Stones, Metallica y Paul McCartney, también condenó a Hamas como "una horrorosa organización terrorista" y exigió que "el 7/10 no puede quedar impune", refiriéndose a la incursión de la mencionada organización que dio como resultad la masacre de más de 1200 personas en territorio israelita.

No es la primera vez que Grinbank deslizó duras consideraciones con respeto al gobierno libertario. Tras la tragedia ocurrida en Bahía Blanca en el Club Bahiense del Norte, donde tras un fuerte temporal de lluvia y viento colapsó el techo de un gimnasio y fallecieron 13 personas, el mánager criticó la postura "negacionista" de los libertarios ante el cambio climático. "A los “argentinos de bien” y a los otros q quizás tmb lo sean bajo otros parámetros , anoche “las fuerzas del cielo” o los q suscribimos la gravedad de la #CrisisClimática nos demostró q estas tormentas u otros desastres, seran más frecuentes sino se toman medidas urgentes", consideraba en diciembre tras ocurrido el siniestro.

"Esto no abarca solamente a la postura negacionista del discurso libertario, sino a las políticas de los gobiernos q tuvieron horribles gestiones con Cabandié, el rabino Bergman, la continua deforestación del norte argentino, x mencionar q esto no distingue de color político", enfatizaba Grinbank. "Está claro q no será el mercado y sus leyes, los q ayuden a los damnificados, sino será rol de un estado presente , para dar programas serios al respecto no solo por nosotros, sino también x las futuras generaciones ya sean tus hijos, nietos o perros clonados", concluía, mordazmente, el productor.