Denuncian el ingreso ilegal de la Policía Federal a la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo

Por la mañana del lunes cuando la comunidad educativa se disponía a ingresar al establecimiento efectivos de la policía informaron que no podía entrar porque tenían una orden de que la universidad debía permanecer cerrada.

Como algunas personas lograron acceder al edificio, las fuerzas de seguridad cerraron el ingreso por completo dejando adentro a la rectora Cristina Caamaño, a una vicerrectora, a estudiantes, docentes y trabajadores no docentes.

"Hoy cuando ingresamos a la universidad trabajadores nos dijeron que no era posible ingresar porque les había llegado una nota que decía que la universidad debía permanecer cerrada. No supieron exhibirnos la nota y no pudieron decirnos quién había dado esa orden", informó Melina, docente de la universidad, a C5N.

"Le manifestamos que en virtud de la ley de educación superior no es posible cerrar la universidad. Ante esa situación ingresamos de manera pacífica y cuando había 10 personas adentro bloquearon todos los accesos y no pudimos salir. La universidad es nacional, está normalizada, hizo su proceso de normalización que nadie ha cuestionado entonces es una situación ilegal", agregó la docente.

Temprano, la organización Madres de Plaza de Mayo publicó un comunicado en el que denunció la situación. "Las Madres de Plaza de Mayo denunciamos al mundo que el gobierno criminal de Javier Milei, impide a través de uniformados de la Policía Federal el ingreso de los trabajadores de nuestra Universidad a su sede, para cumplir su tarea", indica el texto

"La medida viola la autonomía universitaria y pretende criminalizar a los trabajadores de nuestra Universidad. Convocamos a toda la comunidad de la UNMa, a los sindicatos, a las organizaciones sociales y a los partidos políticos, a movilizarse a Defensa 119, y poner freno a este atropello. Pará la mano, Milei. Si sos tan vivo, metete con las Madres, interventor Maurizzio. ¡Ni un paso atrás!", agregaron.

NOTA EN DESARROLLO.-