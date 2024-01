Demoras y cancelaciones de vuelos en Flybondi dejan a miles de pasajeros varados

En comunicación con C5N.COM un pasajero que iba a viajar junto a su familia rumbo a Bariloche desde Aeroparque contó que la compañía canceló el vuelo previsto para las 15 horas y que la única solución que les dieron fue esperar hasta las 21 horas a que "si Dios quiere, esa fue la frase que usaron los empleados", salga un colectivo rumbo a Ezeiza y esperar ahí hasta las 5 de la mañana por un vuelo "que no saben si va a salir o no".

"Si no, la otra opción que nos dieron fue mandar el ticket y esperar que nos devuelvan la plata, que no saben cuándo va a ser. El dinero que ya pagamos por alojamientos no te lo reconocen. Es plata perdida", expresó.

En las redes sociales, distintos usuarios realizaron reclamos en la misma sintonía. "Marplatenses quedaron varadas en Brasil: Nadie de la aerolínea -Flybondi- nos da respuestas", denunció un usuario de la red social Twitter.

"Son los cielos abiertos que te proponen los libertarios. Esto de Flybondi pasa desde el día 1 de la empresa. Qué esperan los que le compran pasajes a una empresa trucha? Son los mismos que defenestran a Aerolíneas Argentinas", agregó otro usuario.

"Cuando fuimos a aeroparque a solicitar el cambio de vuelo o alguna instrucción el personal de Flybondi jugaba al truco en el patio de comidas. Estaban totalmente familiarizados con lo que sucede. Tienen asimiladas las cancelaciones", reflejó un tercer usuario.

Flybondi advirtió que habrá cancelaciones por demoras en los pagos de servicios al exterior

El viernes pasado, la compañía Flybondi anticipó iban a haber cancelaciones y reprogramaciones de vuelos afectando a más de 1.300 pasajeros debido a las demoras en la aprobación del pago de servicios al exterior.

Un comunicado de la empresa señaló que “por las restricciones pasadas y actuales se está viendo comprometida la capacidad de las aerolíneas para cumplir con los compromisos asumidos con sus pasajeros y proveedores". "Además, los nuevos instrumentos financieros para facilitar el pago de deuda no cumplen las expectativas de los proveedores”, añadió.

Sostuvo que “a raíz de la sostenida situación generada, la compañía se encuentra con parte de su flota afectada por falta de pago de arrendamiento y otros servicios" y advirtió que "en el corto plazo, implica cancelaciones y reprogramaciones que afectan a más de 1.300 pasajeros por día en un momento del año de alta demanda como son las vacaciones de verano”.

El documento destaca que “más del 70% de los costos operativos de las aerolíneas están ligados al dólar, abarcando aspectos fundamentales como los contratos de leasing de aeronaves, servicios de repuestos y sistemas de aeronavegabilidad, entre otros”.

“La línea aérea -prosigue el documento- mantiene contacto con las autoridades gubernamentales y manifestó su preocupación ante esta situación advirtiendo la necesaria regularización, buscando que no se replique con otros proveedores que son esenciales para la operación aérea y que se encuentran en una situación similar por la falta de pago”.

Finalmente, la empresa “reitera la importancia de considerar que la industria aerocomercial se rige con estándares internacionales de contratación a proveedores lo que exige un sistema con mayor agilidad para que no impacten en la conectividad de las provincias, en la economía argentina y en los pasajeros, quienes son los principales damnificados”.