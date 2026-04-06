6 de abril de 2026 Inicio
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Acusan al "Mono" Navarro Montoya de dejar una enorme deuda en un restaurante de Tandil: "Estuvo un año comiendo de arriba"

Los propietarios del local aseguran que el exarquero de Boca les debe $10.000.000 por haber consumido sin pagar durante su etapa como director técnico de Santamarina.

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Carlos Fernando Navarro Montoya.

Carlos Fernando Navarro Montoya.

Propietarios de un restaurante de Tandil presentarán una denuncia en la Justicia contra el exarquero de Boca Juniors Carlos Fernando Navarro Montoya, a quien acusan de haber dejado una deuda de $10.000.000. Los dueños del local gastronómico aseguran que el exfutbolista y sus asistentes consumieron comida allí sin abonar durante su etapa como director técnico de Santamarina.

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El abogado Ignacio Barrios presentará la demanda. Los damnificados aportaron tickets con la firma del entrenador, registros de fechas, montos y videos de seguridad como pruebas de los gastos diarios.

deuda navarro montoya (1)

"Estuvo un año comiendo de arriba", resumieron los dueños del restaurant, quienes relataron que el exarquero pidió confianza. "En principio nos dijo que pagaría después y que no habría problemas. Luego agregó que sería el club el que se haría cargo de los pagos, pero hasta ahora nadie nos pagó", expresó uno de los denunciantes.

El representante legal reveló que la excusa habitual del acusado era: "Después arreglamos". A su vez, el abogado añadió: "Él se fue de Tandil y nunca pagó". Sobre la actitud de los involucrados, Barrios remarcó: "Ninguno mostró voluntad de pago hasta el momento". Y aclaró: "No quieren resarcimiento, solo que les paguen lo que se consumió".

Navarro Montoya responsabilizó al club por el conflicto

Tras su salida del equipo, en abril de 2025, el exarquero brindó su versión de los hechos por televisión. El técnico relató: "Estábamos instalados con nuestras señoras en el hotel y, por comodidad, comíamos en el restaurante que está al lado del hotel".

El protagonista justificó su firma en los comprobantes de los consumos. "Yo firmaba por dos motivos: uno, para cerciorar al club que el consumo era mío, y otro para que el restaurante tenga el control de lo que yo consumía", argumentó ante la prensa.

Finalmente, el acusado apuntó contra la entidad deportiva por las cuentas impagas. "Está claro que el club no pagó. No solo no le pagó al restaurante, sino que no me pagó a mí ni a mi cuerpo técnico. Estamos en litigio", detalló. Además, sumó: "A mí me llama la atención que el matrimonio dueño del restaurante, del que tengo el mejor concepto porque teníamos una relación muy linda, no se haya comunicado conmigo".

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