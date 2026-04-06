Acusan al "Mono" Navarro Montoya de dejar una enorme deuda en un restaurante de Tandil: "Estuvo un año comiendo de arriba" Los propietarios del local aseguran que el exarquero de Boca les debe $10.000.000 por haber consumido sin pagar durante su etapa como director técnico de Santamarina. Por + Seguir en







Carlos Fernando Navarro Montoya.

Propietarios de un restaurante de Tandil presentarán una denuncia en la Justicia contra el exarquero de Boca Juniors Carlos Fernando Navarro Montoya, a quien acusan de haber dejado una deuda de $10.000.000. Los dueños del local gastronómico aseguran que el exfutbolista y sus asistentes consumieron comida allí sin abonar durante su etapa como director técnico de Santamarina.

El abogado Ignacio Barrios presentará la demanda. Los damnificados aportaron tickets con la firma del entrenador, registros de fechas, montos y videos de seguridad como pruebas de los gastos diarios.

deuda navarro montoya (1) "Estuvo un año comiendo de arriba", resumieron los dueños del restaurant, quienes relataron que el exarquero pidió confianza. "En principio nos dijo que pagaría después y que no habría problemas. Luego agregó que sería el club el que se haría cargo de los pagos, pero hasta ahora nadie nos pagó", expresó uno de los denunciantes.

El representante legal reveló que la excusa habitual del acusado era: "Después arreglamos". A su vez, el abogado añadió: "Él se fue de Tandil y nunca pagó". Sobre la actitud de los involucrados, Barrios remarcó: "Ninguno mostró voluntad de pago hasta el momento". Y aclaró: "No quieren resarcimiento, solo que les paguen lo que se consumió".

Navarro Montoya responsabilizó al club por el conflicto Tras su salida del equipo, en abril de 2025, el exarquero brindó su versión de los hechos por televisión. El técnico relató: "Estábamos instalados con nuestras señoras en el hotel y, por comodidad, comíamos en el restaurante que está al lado del hotel".