6 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Pánico en el tren Roca: un hombre armado tomó de rehén a una pasajera en la estación Temperley

La Policía Federal y la Bonaerense detuvieron al agresor tras más de una hora de tensión y negociación. Tres ramales debieron interrumpir su servicio por el incidente.

Por
El sujeto se atrincheró en el último vagón del tren.

El sujeto se atrincheró en el último vagón del tren.

Un hombre armado tomó de rehén a una pasajera arriba de una formación del tren Roca, en la estación Temperley, y fue detenido por la Policía. El hecho ocurrió este lunes minutos después de las 15, en el coche 3210, ubicado en el andén 2 de la terminal ferroviaria.

En el accidente hubo tres víctimas fatales y dos personas debieron ser trasladadas para su atención. 
Te puede interesar:

Fatal accidente en San Luis: un auto se despistó, volcó y murieron tres jóvenes

El conflicto comenzó cuando el hombre rechazó identificarse ante el personal de la Policía Federal. Frente a esta situación, el sujeto se atrincheró en el último vagón, sujetó del cuello a la víctima y la amenazó con una pistola.

Efectivos de la fuerza federal y de la Policía Bonaerense rodearon la zona de manera inmediata. Los agentes evacuaron a los demás usuarios para preservar su seguridad e iniciaron las negociaciones con el captor para liberar a la damnificada, que duraron poco más de una hora.

Finalmente, el agresor depuso su actitud, entregó el arma y quedó bajo arresto a disposición de las autoridades. La mujer rescatada recuperó su libertad sin lesiones tras el operativo conjunto de las fuerzas de seguridad.

Por la gravedad del suceso, la empresa Trenes Argentinos suspendió la circulación de los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley. La parálisis del servicio duró poco más de una hora y afectó el traslado habitual de los pasajeros.

Pasadas las 16.30, las autoridades restablecieron el funcionamiento de las líneas afectadas. En paralelo, diversos videos y fotografías del ataque captados por testigos se viralizaron con rapidez a través de las redes sociales.

Noticias relacionadas

El enfermero se llamaba Eduardo Bentancourt.

Se conoció la autopsia al enfermero hallado muerto en Palermo con ampollas de propofol

Escuela N°40 Mariano Moreno en San Cristóbal, Santa Fe.

Santa Fe: detuvieron a un adolescente acusado de "encubrir" al tirador de San Cristóbal

play

Merlo: un policía federal se suicidó en medio de la crisis salarial en las fuerzas de seguridad

Mariano Páez hizo gestos racistas en Santiago del Estero.

El padre de Agostina Páez admitió que su video haciendo gestos racistas es real

Cambio fundamental en la VTV.

Este es el cambio fundamental que tiene la VTV para abril 2026 y que debés conocer

play

Crimen del rapero en Morón: se negó a declarar el segundo sospechoso detenido

Rating Cero

Érica Rivas como María Elena Fuseneco y Flor Peña como Moni Argento en Casados con hijos.

Érica Rivas rompió el silencio sobre el spin off de Casados con hijos con Flor Peña

Catherine decidió resguardar la integridad de la familia que formó su hija junto a Paulo Dybala.

La drástica decisión de Catherine Fulop: "Tuve que bajar un video de TikTok"

Desde hace 5 meses, Pachu Peña está de novio con Paula Paparella, la hija del estilista y empresario Leo Paparella

Pachu Peña hizo pública su relación con su nueva novia: la primera foto juntos

Una nueva producción europea se metió entre lo más visto del streaming
play

Cuál es la comedia alemana con un nombre similar a un best seller que llegó a Netflix y es furor

Su presente está bastante alejado de aquel período de fama.

Qué fue de la vida de Pablo Martínez, quien hizo de Simón en Casi Ángeles: nadie lo puede creer

Desde su casamiento en 2007, lograron mantener su intimidad alejada de polémicas.

Revelación impactante: Pablo Echarri contó cómo superan las crisis de pareja con Nancy Dupláa

últimas noticias

En el accidente hubo tres víctimas fatales y dos personas debieron ser trasladadas para su atención. 

Fatal accidente en San Luis: un auto se despistó, volcó y murieron tres jóvenes

Hace 19 minutos
Este parque de Buenos Aires tiene más historia de lo que parece y está en un punto turístico clave de la ciudad.

Este parque de Buenos Aires tiene más historia de lo que parece y está en un punto turístico de la ciudad: cuál es

Hace 25 minutos
El enfermero se llamaba Eduardo Bentancourt.

Se conoció la autopsia al enfermero hallado muerto en Palermo con ampollas de propofol

Hace 27 minutos
El sujeto se atrincheró en el último vagón del tren.

Pánico en el tren Roca: un hombre armado tomó de rehén a una pasajera en la estación Temperley

Hace 32 minutos
Érica Rivas como María Elena Fuseneco y Flor Peña como Moni Argento en Casados con hijos.

Érica Rivas rompió el silencio sobre el spin off de Casados con hijos con Flor Peña

Hace 1 hora