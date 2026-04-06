Pánico en el tren Roca: un hombre armado tomó de rehén a una pasajera en la estación Temperley La Policía Federal y la Bonaerense detuvieron al agresor tras más de una hora de tensión y negociación. Tres ramales debieron interrumpir su servicio por el incidente. Por + Seguir en







El sujeto se atrincheró en el último vagón del tren.

Un hombre armado tomó de rehén a una pasajera arriba de una formación del tren Roca, en la estación Temperley, y fue detenido por la Policía. El hecho ocurrió este lunes minutos después de las 15, en el coche 3210, ubicado en el andén 2 de la terminal ferroviaria.

El conflicto comenzó cuando el hombre rechazó identificarse ante el personal de la Policía Federal. Frente a esta situación, el sujeto se atrincheró en el último vagón, sujetó del cuello a la víctima y la amenazó con una pistola.

Efectivos de la fuerza federal y de la Policía Bonaerense rodearon la zona de manera inmediata. Los agentes evacuaron a los demás usuarios para preservar su seguridad e iniciaron las negociaciones con el captor para liberar a la damnificada, que duraron poco más de una hora.

Finalmente, el agresor depuso su actitud, entregó el arma y quedó bajo arresto a disposición de las autoridades. La mujer rescatada recuperó su libertad sin lesiones tras el operativo conjunto de las fuerzas de seguridad.

Por la gravedad del suceso, la empresa Trenes Argentinos suspendió la circulación de los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley. La parálisis del servicio duró poco más de una hora y afectó el traslado habitual de los pasajeros.