El calendario de feriados tiene nuevas fechas de descanso para los argentinos. Cuáles son los feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos que quedan en el año.

Feriados 2026: el calendario oficial contempla nuevas jornadas de descanso y fines de semana largos para los próximos meses.

Se extiende el fin de semana : será feriado el lunes 31 de agosto en 2026 para los habitantes de determinadas localidades de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Quiénes podrán disfrutar de un periodo de descanso y qué otros días libres quedan en el calendario 2026.

Delegación del Vaticano llega a la Argentina para ultimar los detalles de la visita de León XIV

El último lunes del mes habrá un feriado regional en distintas distritos. La fecha está vinculada con los aniversarios fundacionales y las celebraciones patronales de algunas comunidades. El descanso permitirá que determinados trabajadores tengan un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 29 hasta el lunes 31 de agosto.

Además, el descanso alcanzará a los trabajadores de las sucursales del Banco Provincia ubicadas en las zonas involucradas. De esta manera, quienes estén alcanzados por el asueto podrán disfrutar de varios días libres.

El feriado del lunes 31 de agosto no alcanza a todo el país, sino únicamente a los habitantes y trabajadores de las localidades comprendidas por la celebración. En estos lugares habrá cese de actividades para los trabajadores del sector público . Para los empleados del sector priva do, la jornada tendrá carácter no laborable opcional , por lo que dependerá de la decisión de cada empleador.

Las localidades alcanzadas por la medida son:

Merlo.

Bragado.

Magdala.

Tornquist.

30 de Agosto.

Durante estas jornadas se desarrollarán distintas actividades vinculadas con las fiestas patronales y los aniversarios de fundación de las localidades.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Son los feriados nacionales que se conmemoran en la fecha establecida por ley y no se trasladan.

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Lunes 16 de febrero: Carnaval.

Martes 17 de febrero: Carnaval.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Domingo 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Feriados trasladables

Son aquellos feriados cuya fecha puede ser trasladada cuando la normativa así lo establece, con el objetivo de organizar el calendario y generar fines de semana largos.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. Se traslada desde el viernes 20 de noviembre.

Feriados con fines turísticos

Son jornadas establecidas para fomentar el turismo y generar fines de semana largos. A diferencia de los feriados nacionales, tienen un régimen laboral diferente: para los trabajadores del sector privado, el empleador puede decidir si se trabaja o no.

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Este día se ubica inmediatamente antes del feriado del martes 8 de diciembre, por lo que permite formar un fin de semana largo de cuatro días, desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre.