Jorge García Cuerva, en la misa por San Cayetano: "Hay un pueblo cansado de promesas incumplidas, de dirigentes que hablan de los pobres y se dan la buena vida"

El arzobispo de Buenos Aires aseguró que "el pueblo no quiere resignarse a tener dos o más empleos para llegar a fin de mes o caer en la trampa de los créditos que endeudan y asfixian a muchísimas familias".

En una contundente homilía durante la celebración central del Día de San Cayetano en Liniers, el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva, encabezó la misa y lanzó severos cuestionamientos a la dirigencia política. Ante miles de fieles, el monseñor instó a no ser indiferentes frente al dolor de los sectores más vulnerables, reclamó trabajo digno y cuestionó los análisis teóricos desvinculados de la realidad económica actual.

"Aquí está tu pueblo, un pueblo cansado de promesas incumplidas y dirigentes que hablan de los pobres, pero no están cerca de sus necesidades y se dan la buena vida" , expresó García Cuerva al inicio de su predicación.

En ese sentido, enfatizó que la solución a los problemas socioeconómicos depende de una dirigencia que "a veces parece mirar para otro lado y poner toda su energía en descalificaciones y debates estériles que no resuelven la vida de nadie".

García Cuerva vinculó las lecturas del Evangelio con las problemáticas sociales de la coyuntura, advirtiendo sobre el impacto de las subas en las tarifas, el transporte, los alquileres y los alimentos.

" Estamos mudos cuando no reclamamos pacíficamente que el sueldo no nos alcanza y no decimos nada ante hermanos que revuelven la basura para comer, atragantados de bronca porque parece que el bienestar económico nunca va a llegar al ciudadano común" , aseveró.

El arzobispo también hizo eco de la situación de pluriempleo: "Un pueblo no quiere resignarse a que el trabajo sea una mercancía y que no haya que tener dos o más empleos para llegar a fin de mes". Asimismo, alertó sobre las dificultades que atraviesan las familias, juntos con los peligros de caer en la trampa de empleos múltiples o de los créditos que endeudan y asfixian a las familias.

Jorge García Cuerva habló contra la dirigencia política.

Al referirse a la doctrina social y citando las enseñanzas pontificias, el arzobispo se subió a la política económica de Milei y subrayó que "la libertad económica no puede ser absoluta y debe medirse siempre en función del bien común y de la dignidad de cada persona". Frente a la "lógica del mercado", contrapuso la "lógica de la fraternidad" y el compromiso colectivo como camino para superar las carencias comunitarias.

Para concluir, García Cuerva instó a renovar la esperanza y la solidaridad activa. "Le pedimos por intercesión de nuestro santo patrono que en nuestro país se multiplique el diálogo, la búsqueda de consensos, las oportunidades laborales para los jóvenes y la justicia social", concluyó, llamando a seguir trabajando por una Argentina con mayores salarios dignos y trabajo para todos.