Cómo fue el momento viral de Joaquín Levinton cuando hacía yoga

El clip representa la faceta más humana y divertida de Levinton, alejada de los escenarios y las luces del rock.

Antes de comenzar, Joaquín enumeró sus molestias físicas: dolor de cuello, ciática y hasta codo de tenista, estableciendo un diagnóstico poco alentador para la elasticidad.

La visita de Cris, una profesora de yoga, quien a propuesta de Jimena Barón terminó dando una clase magistral improvisada para todo el estudio.

La figura de Joaquín Levinton vuelve a ser centro de conversación tras el resurgimiento de uno de sus momentos más desopilantes y compartidos en redes sociales: su demostración de yoga . El carismático líder de Turf, conocido por su energía inagotable y su humor rápido, protagonizó una secuencia que rápidamente se volvió viral al intentar seguir una rutina de posturas de elongación .

Lo que comenzó como un momento de búsqueda de paz interior terminó convirtiéndose en un paso de comedia involuntario que demuestra por qué el músico es uno de los personajes más queridos y auténticos del espectáculo argentino.

El archivo televisivo nos devuelve una de las secuencias más divertidas de Joaquín Levinton , protagonizada durante una inesperada clase de yoga en vivo.

El momento comenzó cuando Cris, una instructora que admitió sus nervios iniciales, fue invitada por Jimena Barón a guiar una rutina para todo el equipo. El líder de Turf, lejos de intimidarse, se sumó al desafío con su honestidad característica, revelando antes de empezar una lista de dolencias que incluían desde ciática hasta codo de tenista, transformando instantáneamente el set en un espacio de terapia grupal y humor.

Lo que siguió se ha consolidado como un hito de la espontaneidad mediática. Mientras la profesora intentaba impartir técnicas de respiración y elongación, Levinton luchaba por replicar los movimientos, generando una ola de comentarios y advertencias bromistas de sus compañeros sobre su desempeño.

La imagen del músico intentando alcanzar la paz interior mientras lidiaba con sus propias contracturas y las risas del estudio resume perfectamente la esencia de un artista que, incluso en plena sesión de yoga, no puede evitar ser el centro de la comedia.