6 de septiembre de 2026 Inicio
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Cual es el importante feriado que se anunció para fines de septiembre 2026

El calendario oficial contempla distintas fechas de descanso durante el año. Cuáles son las jornadas que tendrán un régimen especial y qué establece la normativa para cada caso.

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El calendario de feriados 2026 contempla distintas jornadas de descanso y fechas especiales a lo largo del año.

El calendario de feriados 2026 contempla distintas jornadas de descanso y fechas especiales a lo largo del año.

  • Cuáles son los feriados nacionales de 2026.
  • Qué diferencia hay entre feriados inamovibles y trasladables.
  • Cuáles son los feriados con fines turísticos.
  • Qué días permitirán formar fines de semana largos.
  • Qué se sabe sobre el feriado del 24 de septiembre en Buenos Aires.

Los trabajadores de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires podrían tener un día extra de descanso durante este mes. Se trata de una fecha asociada a festividades que cada año contempla el calendario local. Cual es el importante feriado que se anunció para fines de septiembre 2026.

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El alcance del descanso depende de lo que establezca la resolución de la Provincia de Buenos Aires para el noveno mes del año. Como antecedente, durante 2025 el 24 de septiembre fue establecido como día no laborable para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las localidades alcanzadas.

Para la industria, el comercio y otras actividades privadas, la jornada tuvo carácter optativo, por lo que los empleadores podían determinar si correspondía otorgar el descanso. Por este motivo, los trabajadores deberán esperar la normativa de 2026 para conocer con precisión qué actividades estarán alcanzadas y bajo qué condiciones.

Por qué será feriado el 24 de septiembre en 2026

El 24 de septiembre se celebra el Día de Nuestra Señora de la Merced, una advocación mariana que es patrona de distintas ciudades y localidades de la provincia de Buenos Aires. Por este motivo, la fecha suele incorporarse al calendario de días no laborables locales, de acuerdo con las festividades patronales y los aniversarios de cada municipio.

De acuerdo con el calendario de festividades patronales utilizado como antecedente, las localidades bonaerenses que celebran esta fecha son:

  • General Lavalle: fiesta patronal.
  • Mercedes: fiesta patronal.
  • Colón: fiesta patronal.
  • Ensenada: fiesta patronal.
  • Chascomús: fiesta patronal.
  • General Arenales: fiesta patronal.
  • Bahía Blanca: fiesta patronal.
  • Pergamino: fiesta patronal.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • 1 de enero: Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajo.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

En 2026, los feriados trasladables son:

  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Estas fechas pueden trasladarse de acuerdo con las disposiciones establecidas en el calendario oficial de feriados.

Feriados con fines turísticos

En 2026, los feriados con fines turísticos son:

  • 23 de marzo: lunes, previo al feriado del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 10 de julio: viernes, posterior al Día de la Independencia.
  • 7 de diciembre: lunes, previo al feriado por la Inmaculada Concepción de María.

Estas jornadas fueron establecidas para favorecer la actividad turística y generar fines de semana largos, facilitando los viajes y el movimiento interno.

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