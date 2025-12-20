20 de diciembre de 2025 Inicio
Así es la rutina corta de ejercicios sencillos que hace Nicole Kidman para mantenerse en forma

La actriz de 58 años es muy disciplinada con su rutina de ejercicios y su alimentación.

Nicole Kidman aplica un método de entrenamiento particular. 

  • Nicole Kidman realiza un entrenamiento de bajo impacto para fortalecer músculos profundos y proteger las articulaciones.
  • La actriz realiza un circuito de menos de 20 minutos enfocado en tonificar glúteos, muslos y piernas.
  • Su serie principal consiste en patadas de burro, levantamientos laterales y arcos de pierna.
  • Refuerza su condición física con actividades como running, spinning y ciclismo para cuidar su corazón.

Nicole Kidman es una de las actrices con más años en la industria cinematográfica, que sigue manteniendo un ritmo de vida muy activo con su participación en varias series y películas estrenadas recientemente. A sus 58 años, su bienestar físico y mental no es producto del azar, sino de un enfoque disciplinado y consciente que aplica tanto a su alimentación como a su rutina de ejercicios.

Una revisión científica publicada en la revista Nutrients, concluyó que las personas que consumen entre dos y cinco tazas de café por día presentan un menor riesgo de mortalidad
Qué cantidad de tazas de café debés tomar por día para ayudar a la longevidad

Para tonificar y fortalecer sin comprometer las articulaciones, Kidman utiliza un método que combina ejercicios de resistencia, estabilidad y flexibilidad conocido como Lagree. Este entrenamiento se realiza de forma lenta y controlada, activando las fibras musculares más profundas y mejorando la postura.

El método Lagree se destaca por ser sesiones de bajo impacto y su capacidad para fortalecer el cuerpo sin dañar articulaciones. Es un tipo de ejercicio se hizo popular entre las estrellas de cine en los últimos años.

nicole Kidman
Cómo es la rutina de Nicole Kidman

Nicole Kidman realiza una rutina corta, que se puede hacer en menos de 20 minutos. La siguiente serie de ejercicios trabaja glúteos, muslos y piernas, combinando eficacia e intensidad.

La rutina consiste en tres simples ejercicios:

  • Patadas de burro: desde una posición cuadrúpeda, se eleva una pierna flexionada hacia atrás y arriba para activar los glúteos y proteger la espalda.
  • Levantamiento lateral de pierna: en la misma posición, se eleva lateralmente la pierna en ángulo recto, activando glúteos y caderas, asegurando que la pelvis permanezca estable.
  • Arcos de pierna: con una pierna extendida, se dibuja un arco de un lado al otro, manteniendo el muslo a la altura de la cadera.

Lo ideal es realizar entre diez y doce repeticiones por lado, con pausas de hasta 60 segundos entre ejercicios. Este circuito se puede repetir entre tres y cuatro veces, dependiendo el tiempo que dispongas.

Kidman
Kidman refuerza este entrenamiento con actividades que trabajan su resistencia cardiovascular como running, atletismo, spinning o ciclismo. Tener un corazón saludable es muy importante, más aún en personas mayores de 50 años.

Además, complementa su rutina con sesiones de yoga. Esta práctica no solo le permite trabajar la elasticidad muscular sino también encontrar un espacio de calma mental en medio de su agenda exigente.

