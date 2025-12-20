IR A
IR A

Esta romántica película de Miley Cyrus llegó a Netflix y está siendo de lo más visto: cómo se llama

El drama romántico protagonizado por la cantante y actriz volvió al centro de la escena tras incorporarse al catálogo de streaming, impulsado por una historia de amor, vínculos familiares y emociones intensas.

El regreso del film al catálogo de streaming coincide con un renovado interés por las películas románticas de los años 2000.

El regreso del film al catálogo de streaming coincide con un renovado interés por las películas románticas de los años 2000.

Esta romántica película de Miley Cyrus llegó a Netflix y está siendo de lo más visto: una propuesta de amor volvió a captar la atención del público tras su llegada a la N roja. ¿Cómo se llama?

Diego Lerner ingresó a Disney en 1990 y fue clave para la expansión de la compañía en la región.
Te puede interesar:

Murió Diego Lerner, el argentino que marcó una época en Disney

Estrenado originalmente en 2010, este drama basado en una novela de Nicholas Sparks se posiciona nuevamente entre los títulos más reproducidos de la plataforma, impulsado por la nostalgia y las historias de amor intensas que siguen funcionando con el paso del tiempo.

El film se titula La última canción (The Last Song, en su nombre original) y combina romance, vínculos familiares y crecimiento personal. Con una duración de 1 hora y 43 minutos, la película se convirtió en un clásico moderno dentro del género romántico juvenil. En este sentido, la producción marcó uno de los primeros grandes papeles dramáticos de Cyrus fuera de su etapa infantil y fue clave en su transición hacia una carrera más adulta en el cine y la música.

La ultima cancion

Sinopsis de La última canción, la película que llegó a Netflix

La historia sigue a Ronnie Miller, una adolescente rebelde que, tras el divorcio de sus padres, debe dejar Nueva York para pasar el verano en un pequeño pueblo costero del sur de Estados Unidos junto a su padre, con quien mantiene una relación distante.

A través de la música —la gran pasión que ambos comparten—, padre e hija comienzan un proceso de reconstrucción del vínculo. En ese contexto, Ronnie conoce a un joven del lugar y se enamora, mientras enfrenta una situación familiar que cambia por completo el rumbo del verano y la obliga a madurar antes de tiempo.

Tráiler de La última canción

youtube.com/watch?v=VW1ScUObe7o&feature=youtu.be

Reparto de La última canción

Reparto de La última canción

  • Miley Cyrus como Ronnie Miller
  • Liam Hemsworth como Will Blakelee
  • Greg Kinnear como Steve Miller
  • Kelly Preston
  • Bobby Coleman
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo actuará en la nueva película de Rápidos y Furiosos.

Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo actuará en la nueva película de Rápidos y Furiosos

El periodista Franco Torchia, invitado especial en TVR.

Franco Torchia, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

últimas noticias

El festival se llevará a cabo en el Anfiteatro José Hernández. 

Turismo en Córdoba: entradas y cronograma del Festival de Jesús María

Hace 29 minutos
Cristian Petersen luha por su vida. 

La alentadora información sobre la salud de Christian Petersen tras la descompensación

Hace 32 minutos
La 67° Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur y Estados Asociados se realiza en Foz de Iguazú, Brasil.

Milei asiste a la cumbre del Mercosur en Brasil, tras el aplazo del acuerdo con la Unión Europea

Hace 45 minutos
Lula da Silva y un seco recibimiento a Javier Milei en la Cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú.

El frío saludo entre Milei y Lula en el inicio de la Cumbre del Mercosur

Hace 46 minutos
Lula da Silva condenó la posibilidad de una intervención armada de Estados Unidos en Venezuela.

Lula advirtió que "una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria"

Hace 1 hora