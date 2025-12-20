Esta romántica película de Miley Cyrus llegó a Netflix y está siendo de lo más visto: cómo se llama El drama romántico protagonizado por la cantante y actriz volvió al centro de la escena tras incorporarse al catálogo de streaming, impulsado por una historia de amor, vínculos familiares y emociones intensas. + Seguir en







El regreso del film al catálogo de streaming coincide con un renovado interés por las películas románticas de los años 2000.

Esta romántica película de Miley Cyrus llegó a Netflix y está siendo de lo más visto: una propuesta de amor volvió a captar la atención del público tras su llegada a la N roja. ¿Cómo se llama?

Estrenado originalmente en 2010, este drama basado en una novela de Nicholas Sparks se posiciona nuevamente entre los títulos más reproducidos de la plataforma, impulsado por la nostalgia y las historias de amor intensas que siguen funcionando con el paso del tiempo.

El film se titula La última canción (The Last Song, en su nombre original) y combina romance, vínculos familiares y crecimiento personal. Con una duración de 1 hora y 43 minutos, la película se convirtió en un clásico moderno dentro del género romántico juvenil. En este sentido, la producción marcó uno de los primeros grandes papeles dramáticos de Cyrus fuera de su etapa infantil y fue clave en su transición hacia una carrera más adulta en el cine y la música.

La ultima cancion Sinopsis de La última canción, la película que llegó a Netflix La historia sigue a Ronnie Miller, una adolescente rebelde que, tras el divorcio de sus padres, debe dejar Nueva York para pasar el verano en un pequeño pueblo costero del sur de Estados Unidos junto a su padre, con quien mantiene una relación distante.

A través de la música —la gran pasión que ambos comparten—, padre e hija comienzan un proceso de reconstrucción del vínculo. En ese contexto, Ronnie conoce a un joven del lugar y se enamora, mientras enfrenta una situación familiar que cambia por completo el rumbo del verano y la obliga a madurar antes de tiempo.