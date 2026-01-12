Qué requisitos debés cumplir para renovar la licencia de conducir en 2026 La disposición establece la validez exclusiva de la licencia digital, situación que derivó en la interrupción del envío de insumos desde Nación. Por + Seguir en







En 2026, la renovación se rige por el Decreto 196/2025 y se gestiona de forma digital a través de Mi Argentina.

Se requiere DNI vigente, domicilio actualizado, CENAT pago y no tener multas impagas.

La vigencia del registro es de 5 años (21 a 65), 3 años (65 a 70) y anual desde los 70.

Aunque la licencia digital es válida, se recomienda solicitar el formato físico para viajes interprovinciales. Para 2026, la renovación de la licencia de conducir en Argentina se rige por el Decreto 196/2025, que digitaliza gran parte del procedimiento. Los requisitos generales incluyen contar con DNI vigente y domicilio actualizado, no registrar infracciones de tránsito impagas y abonar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT). Para iniciar el trámite, los conductores necesitan una cuenta validada en la aplicación Mi Argentina, desde donde se gestiona la precarga de la documentación y el pago remoto de las tasas nacionales y provinciales.

La vigencia del registro se unifica según la edad del conductor: quienes tienen entre 21 y 65 años realizan la renovación cada cinco años, mientras que el grupo de 65 a 70 años accede a una validez de tres años. En el caso de las personas mayores de 70 años, la normativa exige una renovación anual obligatoria, con la repetición de los exámenes psicofísicos para acreditar aptitud para la conducción. Según la jurisdicción, también puede corresponder la realización de una charla de seguridad vial o un examen teórico actualizado.

Si bien la licencia digital posee validez legal en todo el territorio nacional, la transición genera inconvenientes en provincias que aún no adoptan de manera plena el sistema digital. Por este motivo, se recomienda a quienes circulen por rutas interprovinciales solicitar también el formato físico en el centro de emisión correspondiente. Este paso suele implicar un costo adicional y la aprobación de un examen médico presencial, lo que asegura contar con un respaldo ante controles que todavía exigen la documentación tradicional.

